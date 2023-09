Albert II. krallt sich fürs Foto an Jacques fest

Öffentliche Auftritte, Blitzlichtgewitter? Jacques und Gabriella waren vom traditionellen Picknick am Wochenende nur wenig begeistert. Bild: Imago/Abacapress

Jetzt wird es wieder ernst für die Zwillinge von Charlène und Albert von Monaco. Jacques und Gabriella wurden an diesem Montag eingeschult und machten ihre Eltern ganz stolz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 11. September hiess es für die Zwillinge von Charlène und Albert: auf zur Schule.

Die Achtjährigen starteten um 09:30 Uhr an der renommierten Privatschule François d'Assise-Nicolas Barré in Monaco.

Der Fürstenpalast teilte Fotos der Familie auf Instagram. Mehr anzeigen

Schulanfang für Jacques und Gabriella. An diesem 11. September in der Früh hiess es wie für die anderen Kinder in Monaco: Fertigmachen, Ranzen nicht vergessen und ab zur Schule. Um 9.30 Uhr waren die Sommerferien für die Kinder vorbei.

Begleitet wurden die achtjährigen Zwillinge von ihren Eltern Charlène und Albert von Monaco. Ein Moment fürs Fotoalbum. Der Fürstenpalast hat den Schulstart für die Monaco-Fans auf Instagram festgehalten und zwei Fotos veröffentlicht.

Lächelnd posieren Albert und Charlène hinter ihren Kindern. Auf dem zweiten Bild fällt auf, dass sich Albert II. an den Rucksack seines Sohnes festgekrallt hat. Als wolle er vermeiden, dass Jacques vor der Fotosession davonrennt. Doch spätestens um 9:30 Uhr hiess es auch für Papi loslassen.

Kleidervorschriften für die Kinder

Die Zwillinge tragen zwar beide rote Poloshirts mit dem Logo ihrer Schule und eine blaue Hose dazu, um die Kleiderrichtlinien der Privatschule François d'Assise-Nicolas Barré, einer renommierten katholischen Schule in Monaco, einzuhalten. Trotzdem sind sie unterschiedlich gekleidet und sehen wie ganz normale Kids aus. An den Füssen Turnschuhe. Und es gibt für den Schulstart neue Schulranzen – mit Super Mario für ihn und rosafarben für sie.

Ob sich die Zwillinge auf den Schulbeginn freuen? Auf dem Foto lächelt zumindest Jacques in die Kamera. Vom monegassischen Familienpicknick am vergangenen Wochenende schienen die Kids nur wenig begeistert.

Albert und Charlène von Monaco haben derzeit einen straffen Terminkalender und ziehen einen öffentlichen Auftritt nach dem anderen durch. Und geben dabei ihr Bestes für ihre Kinder.

