Alfons Schuhbeck hat im Gefängnis nur eine einzige Freude

Alfons Schuhbeck, Koch und Unternehmer, im Gerichtssaal im Landgericht München, kurz bevor er seine Gefängnisstrafe angetreten hat. Sven Hoppe/dpa

Monika Gruber, eine enge Freundin des Star-Kochs, äussert ihre Sorgen über Alfons Schuhbecks Haftbedingungen, da er die Feiertage im Gefängnis verbringen muss.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige Starkoch Alfons Schuhbeck verbringt Weihnachten in Haft, was seiner Freundin Monika Gruber Sorgen bereitet.

Trotz schwieriger Haftbedingungen findet Schuhbeck Trost in kleinen Freuden wie Schokolade, während Besuche und Geschenke verboten bleiben.

Der Fall Schuhbeck zeigt die öffentliche Aufmerksamkeit und das Bedürfnis nach Unterstützung in Krisenzeiten. Mehr anzeigen

Der einst gefeierte Starkoch Alfons Schuhbeck befindet sich seit August 2023 wegen Steuerhinterziehung in Haft. Die prominente Comedian Monika Gruber, eine enge Freundin Schuhbecks, zeigt sich besorgt über seine Situation, insbesondere da er die Weihnachtszeit hinter Gittern verbringen muss.

Gruber äusserte bei «Bild» ihre Besorgnis darüber, dass Schuhbeck auch während der Feiertage in der Justizvollzugsanstalt Andechs-Rothenfeld bleibt. Sie betonte, dass die Haftbedingungen ihrem Freund stark zusetzten: «Es geht ihm nicht gut. Der von ihm so sehr erhoffte Freigang wird jetzt wohl erst einmal nichts werden. Mit fast 76 Jahren ist das traurig, dass er eingesperrt ist.», sagt sie. Trotz der schwierigen Umstände gibt es für Schuhbeck einen kleinen Lichtblick: Er kann sich für 7,50 Euro fünf Tafeln Schokolade leisten, was ihm ein wenig Freude bereitet.

Hoffen auf baldige Besserung der Situation

Die Comedienne erklärte weiter, dass sie Schuhbeck weder besuchen noch ihm selbst gebackene Plätzchen schicken darf. Diese Einschränkungen machen es ihr schwer, ihrem Freund in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Gruber hofft jedoch, dass Schuhbeck die Kraft findet, diese Phase zu überstehen.

Schuhbecks Fall hat in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit erregt, und seine Freunde und Unterstützer hoffen auf eine baldige Verbesserung seiner Situation. Die Geschichte des Starkochs ist ein Beispiel dafür, wie schnell sich das Blatt im Leben wenden kann und wie wichtig es ist, in schwierigen Zeiten Unterstützung zu finden.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment