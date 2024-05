Seetang gilt als Superfood – darauf setzt auch Amal Clooney. Bild: IMAGO/Cover-Images

Algen zum Zmorge: Das Frühstück von Amal Clooney tönt im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. Doch Seetang bietet eine Menge gesunde Argumente.

red Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amal Clooneys Frühstück beinhaltet Algen.

Ihr Zmorge, eine Art Smoothie, wird von ihrer italienischen Privatköchin Viviana Frizzi zubereitet.

Algen bieten laut Ernährungswissenschaftlerin Karen Cummings-Palmer zahlreiche Gesundheitsvorteile. Mehr anzeigen

Amal Clooney ist Anwältin, Menschenrechtsaktivistin und Autorin. Für Schlagzeilen sorgt aber nicht ihre Arbeit, sondern ihr Zmorge.

Denn das ist alles andere als gewöhnlich. Amal Clooney, die mit dem Schauspieler George Clooney («Ocean's Eleven») verheiratet ist, setzt auf Algen.

Ja, richtig gelesen. Die Mutter von Zwillingen (Alexander und Ella kamen im Juni 2017 zur Welt) schwört auf dieses Superfood, wie sie in einem Interview mit der «Vogue» verriet.

Amal Clooney hat eine italienische Privatköchin

Ihre italienische Privatköchin Viviana Frizzi bereite ihr am Morgen ein Frühstück aus gekochten Eiern und Seetang-Suppe zu. Die Webseite «Bunte» verrät das Rezept für solch eine Suppe – oder besser gesagt einen Smoothie. Here we go:

Als Einlage dienen 20 Gramm getrockneter Seetang und zwei Stangen Staudensellerie.

Ausserdem braucht es zwei Salatgurken, sechs Stangen Staudensellerie, eine rote Paprikaschote, ein Apfel, eine Limette, ein daumengrosses Stück Ingwer, einen Teelöffel Cayennepfeffer und eine Knoblauchzehe.

Das alles kommt grob gewürfelt in einen Entsafter und wird mit Limette und Cayennepfeffer am Ende abgeschmeckt. Seetang und die zwei fein geschnittenen Stangen Sellerie kommen als Einlage dazu. Die kulinarische Köstlichkeit kann kalt oder warm genossen werden.

Amal Clooneys Vitamin-Frühstück

Amal Clooneys Frühstück ist also vollgepackt mit Vitaminen und wird dank Algen zum Superfood.

Laut der Ernährungswissenschaftlerin Karen Cummings-Palmer enthalten Algen mehr Proteine, Mineralien und Spurenelemente als herkömmliches Gemüse. Sie sind reich an Kollagen für die Haut, fördern das Haarwachstum, unterstützen die Gehirnfunktion durch Omega-3-Fettsäuren und helfen, Stress abzubauen.

Doch Vorsicht: Vor dem regelmässigen Algenverzehr sollten Personen mit Schilddrüsenüberfunktion oder -entzündung einen Arzt konsultieren.

Mehr Videos aus dem Ressort