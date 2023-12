George Clooney drehte seinen neuen Film vom Krankenbett aus

Berlin, 11.12.23 GEORGE CLOONEY: COVID AM SET George Clooney ist bei Dreharbeiten an seinem Film «The Boys in the Boat» an Covid erkrankt Nach der Infektion leitete er seine Regie-Arbeiten demnach vom Schlafzimmer aus weiter an CLOONEY IM «PEOPLE»-INTERVIEW «Ich war wirklich krank», sagte der 62-Jährige dem US-Magazin Es sei seine erste Infektion mit dem Coronavirus gewesen SCHNELLE GENESUNG VON REGISSEUR CLOONEY «Wir mussten das nur eine Woche lang tun», beruhigte Clooney

