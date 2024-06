Der Galerist Anaisio Guedes feierte am Montag seine TV-Premiere bei der Trödelshow «Bares für Rares» von Horst Lichter. ZDF/Stefanie Jeske

Galerist Anaisio Guedes erweitert das Team der beliebten ZDF-Trödelshow «Bares für Rares». Der Wahlhamburger wuchs im Regenwald auf und brachte sich autodidaktisch lesen und schreiben bei.

Frischer Wind bei «Bares für Rares»: Der 48-jährige Anaisio Guedes erweitert seit Montag das Händlerteam der beliebten ZDF-Trödelshow und wird künftig regelmässig zu sehen sein.

Der Hamburger Galerist hat ein bewegtes Leben hinter sich. Darüber hat er in seiner Autobiografie «No Risk No Chance» geschrieben.

Guedes wurde 1975 im brasilianischen Bundesstaat Ceará geboren. Er wuchs im Dschungel in einer Lehmhütte am Amazonas auf.

Seine Familie war so arm, dass er nicht einmal eine Zahnbürste besass. Mit fünf Jahren fing er Fische neben riesigen Anakondas, mit zehn musste er vor den Mördern seines Onkels fliehen. Die Schule besuchte Guedes nur wenige Monate. Lesen und Schreiben brachte er sich später selbst bei, berichtet «focus.de».

Mit 12 Jahren verkaufte Guedes Schoggi

Im zarten Alter von zwölf Jahren machte Anaisio Guedes sich selbstständig. In der brasilianischen Metropole São Paulo verkaufte er keine Kunst, sondern Schokolade. Er sagte der «Hamburger Morgenpost», dass er damit seine Familie ernährte. Als er seinen Vater finanziell unterstützte, ging er pleite.

Mit 17 Jahren war Guedes in einem TV-Spot mit Rennfahrer-Legende Ayrton Senna zu sehen. Nur zwei Jahre später, an Weihnachten, wanderte er nach Brüssel aus und jobbte dort als Barman. In Brüssel verliebte er sich in eine Hamburgerin, folgte ihr in ihre Heimat. Dort lernte er Deutsch, machte später eine kaufmännische Ausbildung.

In der Abendschule holte Guedes sein Abitur nach und studierte später Wirtschaft: «15 Jahre lang habe ich alles nachgeholt», sagte er der Zeitung «Welt».

2016 folgte ein grosser Schritt: Er eröffnete die «Arte Gallery – Das Kunstkaufhaus» am Hamburger Flughafen. Die Galerie ist die einzige auf einem Flughafen in Deutschland.

«Bares für Rares»-Debut lief ganz gut

Die TV-Premiere bei «Bares für Rares» lief für Anaisio Guedes ganz gut: Der Hamburger mit brasilianischen Wurzeln erstand am Montag einen Wandteller von Günther Uecker. Der vor allem für seine Nagelbilder bekannte Maler ist sein Lieblingskünstler. Ein Werk von Uecker hat Guedes schon in seiner Galerie.

Für die Wandteller zahlte der neue Händler bei «Bares für Rares» 350 Euro (340 Franken).

