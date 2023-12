36’000 Euro: «Bares für Rares» – Mutter und Tochter machen Rekord-Deal Das Mutter-Tochter-Duo Annette und Daniela verlangte bei der Kult-Trödelshow «Bares für Rares» für zwei antike Teller 80 Euro. Am Ende erhielten sie dafür 36’000 Euro. 21.12.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Mutter-Tochter-Duo Daniela Stange und Annette Herwig aus Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holsteins) will bei «Bares für Rares» zwei antike Teller verkaufen.

Annette Herwig hat diese von ihrem Vater geerbt, sie waren 50 Jahre im Schrank.

Für beide Teller verlangt das Duo 80 Euro (75 Franken). Diese entpuppen sich als gesuchte Rarität und bringen ihnen fast 500 Mal mehr ein, als gedacht.

Die beiden Dessertteller von Daniela Stange und Annette Herweig mit französischen Landschaftsmotiven und anderen Prägungen sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern eine richtige Rarität.

Die deutsche Kunsthistorikerin Dr. Bianca Berding hat bei «Bares für Rares» die Teller unter die Lupe genommen und weiss, diese wurden zwischen 1824 und 1832 in der renommierten französischen Manufaktur Sèvres hergestellt.

Von diesem Kunsthandwerk gibt es lediglich rund 205 Teile. Eines davon ist gar im Museum of Modern Art (Moma) in New York City ausgestellt.

Annette Herwig hat die preziosen Teller von ihrem Vater geerbt. Die antiken Teller lagen 50 Jahre im Schrank. Bild: Screenshot ZDF

Die Kunsthistorikerin Dr. Berding gibt den Wert mit 39’000 Euro an (zirka 36’800 Franken) an. Jackpot für das Tochter-Mutter-Gespann.

Rekordverdächtige Summe bei «Bares für Rares»

Bei dieser Erkenntnis ist das Anbieter-Duo Stange-Herwig baff.

Zum Schluss gehen Daniela Stange und Annette Herwig mit 36’000 Euro (fast 34’000 Franken) nach Hause, so viel konnten sie dank der TV-Trödler heraushandeln. Eine rekordverdächtige Summe.

