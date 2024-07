Christina Applegate hat ihre MS-Erkrankung im August 2021 öffentlich gemacht. Imago/UPI Photo

Nun auch noch die Tochter: Die 13-jährige Sadie berichtet im Podcast mit ihrer Mutter Christina Applegate von ihrer eigenen Nervenkrankheit, für die es momentan noch keine Heilung gibt.

Schon vor geraumer Zeit hat die Schauspielerin Christina Applegate enthüllt, sie leide an Multipler Sklerose (MS). Sie tritt nur noch selten in der Öffentlichkeit auf, muss dabei auf einen Gehstock zurückgreifen. Die 52-Jährige tut sich zudem schwer damit, noch Freude am Leben zu finden, wie sie selbst sagt.

Die chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems löst vielfältige Symptome aus: So haben betroffene Personen Muskelkrämpfe, grosse Müdigkeit, Koordinationsprobleme oder auch geistige Einschränkungen.

In ihrem Podcast «MesSy» spricht sie regelmässig über die physischen und emotionalen Hürden ihrer Diagnose und zeigt auf, wie sich ihr Alltag durch die Krankheit verändert hat. In der neuesten Folge ist Sadie mit dabei, sie ist die 13-jährige Tochter von Christina. Auch sie berichtet von gesundheitlichen Problemen: «Ich habe POTS, eine Krankheit, die mein autonomes Nervensystem und mein Herz betrifft.»

Auch ihre Mutter hat gezweifelt

POTS steht für das Posturale Orthostatische Tachykardiesyndrom, es beeinträchtigt den Kreislauf und verursacht erhöhte Herzfrequenz beim Aufstehen sowie Schwindel und Erschöpfung.

Sadie erklärt dabei, sie habe oftmals das Gefühl, sie falle gleich in Ohnmacht – etwa, wenn sie morgens aufsteht. Ihre Krankheit ist derzeit noch unheilbar, verschiedene Medikamente können bei Symptomen allerdings unterstützen.

Vor ihrer Diagnose wurde Sadie teils nicht ernst genommen, auch ihre Mutter gesteht anfängliche Zweifel – sie entschuldigt sich aber während des Podcasts dafür.

Die Applegates stehen derzeit dafür, Verständnis und ein Bewusstsein für komplexe und allenfalls missverstandene Gesundheitsprobleme zu schaffen.

