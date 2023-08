«Bauer, ledigt, sucht ...»-Martin. Eine zweite Heimat hat der Älpler in Neuseeland gefunden. In der wilden Schönheit Neuseelands lebte und arbeitete Martin fünf Jahre lang. Gerne würde er das Land auf der anderen Seite des Globus erneut besuchen, am liebsten mit seiner Partnerin.

Bild: CH Media