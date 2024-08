Nicole Eggert an der Pressetour für die neue «Baywatch»-Dokuserie «After Baywatch: Moment in the Sun». Willy Sanjuan/Invision/AP/Keystone

Anfang Jahr machte Nicole Eggert öffentlich, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Aktuell gehe es dem «Baywatch»-Star gut. Das Warten nach der Behandlung und vor weiteren Ergebnissen sei für sie der härteste Teil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Januar teilte Nicole Eggert mit, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist.

An der Premiere der neuen «Baywatch»-Dokuserie erzählte sie «People», wie es ihr in den letzten Monaten ergangen ist.

Aktuell befinde sich der «Baywatch»-Star in einer Art «Grauzone» – nach der Behandlung, wartend auf weitere Ergebnisse.

«Viel Warten ist ein Teil des Ganzen und das ist etwas, das mir nicht wirklich bewusst war und über das niemand wirklich spricht», so Eggert zum US-Promi-Magazin. Mehr anzeigen

«Mir geht es gut», sagte Nicole Eggert (52) an der Premiere von «After Baywatch: Moment in The Sun» in Los Angeles am Montag, 26. August, zum «People»-Magazin.

Aktuell befindet sich die Schauspielerin in einer Art «Grauzone», wie sie es nennt, das sei der schwierigste Teil. Sie habe ihre Behandlung abgeschlossen, würde aber noch auf weitere Ergebnisse und «hoffentlich eine Operation» warten. Sie erklärt: «Viel Warten ist ein Teil des Ganzen und das ist etwas, das mir nicht wirklich bewusst war und über das niemand wirklich spricht.»

Der «Baywatch»-Star machte im Januar öffentlich, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Die Diagnose erhielt sie im Dezember 2023.

Nicole Eggert verkörperte während zweier Staffeln in «Baywatch» (1989–2001) die Rolle der Summer Quinn. imago/Cinema Publishers Collection

Eggert hat zwei Töchter. Auch wegen Dilyn (25) and Keegan (13) ist Aufgeben für sie keine Option. In einem früheren Interview meinte der «Baywatch»-Star: «Das ist etwas, was ich durchstehen muss. Das ist etwas, das ich besiegen muss.»

Nicole Eggerts Töchter gehen «wirklich gut» mit der Diagnose um

Im Gespräch mit «People» an der Premierefeier in Los Angeles findet sie, dass ihre Töchter mit der Diagnose «wirklich gut» umgehen würden. Eggerts zwei Kinder hätten ihr keine Sonderbehandlung geschenkt, sondern einfach so weitergemacht wie bisher – das habe der Schauspielerin sehr geholfen.

«Sie haben mich auf Trab gehalten. Es war immer noch so: ‹Mama, gib mir das, lass uns hierhin gehen, lass uns das machen›», so Eggert.

Nicole Eggert: «Ich tue einfach, was ich kann, um mich abzulenken»

Ausserdem habe Eggert bei einem Schamanen Hilfe gesucht und in den vergangene Monaten viel meditiert. Die 52-Jährige zu «People»: «Ich tue alles, was ich kann, was immer ich kann. Ob spazieren gehen oder meditieren, ich tue einfach, was ich kann, um mich abzulenken.»

Dass sie gerade die neue «Baywatch»-Dokuserie mit produziert hat, habe Eggert zusätzlich einen Auftrieb gegeben. Es sei eine «grossartige Ablenkung» gewesen und habe ihr inmitten der Diagnose «einen Sinn gegeben».

«Die Tatsache, dass ich eine kleine Tochter habe, und dieses Projekt haben mich sehr motiviert, nicht nur rumzusitzen und über meine Gesundheit und mein Wohlbefinden nachzudenken», so Eggert zu «People».

