Beatrice Egli wäre gerne einen Tag lang ein Mann

Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer Show in Berlin im Herbst 2023. IMAGO/Christian Schroedter

Sängerin Beatrice Egli wäre gerne einmal für 24 Stunden ein Mann, um die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Die Schwyzerin würde in eine Bar gehen, flirten und Sex haben, hat sie in einem Interview verraten.

Covermedia/che Covermedia

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin Beatrice Egli würde es interessant finden, die Welt als Mann zu erleben.

Obwohl die Schwyzerin mit drei Brüdern aufgewachsen ist, bleiben ihr ein paar Dinge ein Rätsel.

«Wenn ich 24 Stunden lang ein Mann gewesen wäre, vielleicht wäre es dann auch manchmal leichter, sie zu verstehen», erzählte Beatrice Egli kürzlich in einem Interview. Mehr anzeigen

Beatrice Egli (33) hätte Lust, die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, nämlich mit den Augen eines Mannes. Wie ist es, als Mann in eine Bar zu gehen, zu flirten, Sex zu haben? Und warum ist es so toll, mit einem coolen Auto durch die Stadt zu fahren?

Obwohl sie mit drei Brüdern aufgewachsen ist und dadurch einige Einblicke in die männliche Seele hatte, «weil ich mit ihnen aufgewachsen bin und sie gut kenne», sind ihr einige Dinge doch ein Rätsel geblieben. «Wenn ich 24 Stunden lang ein Mann gewesen wäre, vielleicht wäre es dann auch manchmal leichter, sie zu verstehen», sagzt die einstige «DSDS»-Siegerin im Gespräch mit «heute.at».

Ein Tag als Mann würde ihr vielleicht auch verraten, wie Männer Frauen wahrnehmen – und wie sich Sex für sie anfühlt. Und dann ist da noch dieser Aspekt: «Dann würde ich sehr gerne mal mit so einer coolen Karre durch die Stadt fahren und erfahren, warum die Männer darauf so stehen.»

Der perfekte Duettpartner

Da es mit dem Mannsein auf Probe etwas schwierig wird, bleibt Beatrice Egli weiterhin nichts anderes übrig, als über Männer nachzudenken. Und dabei kam sie darauf, mit wem sie gerne einmal zusammen singen würde: «Ich bin ein grosser Eros-Ramazzotti-Fan», verriet sie im Podcast «Polaks Schlagertalk». «Das wäre für mich so ein Mann, mit dem ich gerne singen würde.»

Sie sei dem Italiener sogar schon einmal begegnet, erzählte sie – beide hätten zufällig im selben Hotel gewohnt. Mehr Details berichtete sie nicht, aber das kennt man schon von Beatrice: Auch zu den Gerüchten, dass sie und Florian Silbereisen ein Paar sein könnten, äusserte sie sich nie konkret; das gemeinsame Lied «Das wissen nur wir» heizte die Gerüchteküche noch mehr an, aber Beatrice Egli sagte nur: «Was mein Liebesleben angeht, kann jeder in meine Texte interpretieren, was er will.»

Covermedia/che