Beatrice Egli: «Ach, Sie sind ja gar nicht so dick!»

Schlagersängerin Beatrice Egli plaudert in ihrer neuesten Podcast-Folge mit Entertainerin Barbara Schöneberger aus dem Nähkästchen. Fremde Menschen seien oft über ihr wirkliches Aussehen überrascht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In ihrem Podcast «Egli Extrem» plaudert Schlagersängerin Beatrice Egli mit der deutschen Moderatorin Barbara Schöneberger ungeschminkt über ihren Körper.

Dabei erzählt Egli, dass sie von fremden Menschen oft den Spruch höre: «Ach, Sie sind ja gar nicht so dick, wie ich dachte.»

Beatrice Egli erzählt zudem, dass Barbara Schöneberger ein Vorbild für sie sei. Mehr anzeigen

In einer neuen Podcast-Folge unterhält sich Egli mit der deutschen Moderatorin Barbara Schöneberger (50) – gewohnt ungeschminkt und mit dem Herz auf der Zunge.

Dabei sprechen Egli und Schöneberger auch über Kommentare von fremden Menschen. Manche Aussagen drehen sich ums Äussere des Entertainment-Duos.

Beatrice Egli fragt Schöneberger in ihrem Podcast: «Hörst du den Spruch auch oft: ‹Ach, Sie sind ja gar nicht so dick, wie ich dachte?›», fragt Egli.

Barbara Schöneberger bejaht die Frage und erzählt aus ihrem Alltag über Fremde, dies sich äussern: «Und gar nicht so alt. Wir beide sind in Natur so hübsch! Das weiss man ja gar nicht da draussen», findet die 50-Jährige belustigt.

Egli plauderte auch über Brust-OP

Für Schöneberger sei es manchmal schwierig, sich selbst am Fernsehen zu sehen. Das sei ihr nach einer Show mit Talkmaster Markus Lanz aufgefallen, bei der sie zu Gast war. Vor Ort, am Monitor im Studio, habe sie ihr Aussehen gut gefunden. Doch später – am Bildschirm – fand sie sich furchtbar, berichtet das Magazin «Schweizer Illustrierte».

Schöneberger erzählt: «Ich habe meine Managerin angerufen und gesagt: ‹Wenn ich so aussehe, dann möchte ich einfach den Job niederlegen.›»

Beatrice Egli verrät Barbara Schöneberger, dass die deutsche Entertainerin ein Vorbild für sie sei.

Erst kürzlich plauderte Schlagersängerin Beatrice Egli (35) in ihrem Podcast «Egli Extrem» mit Popstar Sarah Engels (31) aus, dass sie als Teenager an eine Brustoperation nachdachte. Am Ende entschied sie sich dennoch dagegen.

