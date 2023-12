Heino hatte einen Schutzengel, als ein Reifen bei seinem Auto platzte. Bild: Henning Kaiser/dpa

Glück im Unglück für Schlagersänger Heino: Am Wochenende platzte mitten im Schnee-Gestöber der Pneu seines Bentleys. Dem Entertainer ist nichts passiert – dank seines Schutzengels.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Wochenende war Schlagersänger Heino in Bayern unterwegs. Dort gab der 84-Jährige sein zweites Konzert nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore am 8. November.

Nach dem Konzert fuhr Heino von Bayern nach Österreich. Kurz vor der Grenze passierte der Unfall. Der Pneu von Heinos Bentley platzte. Dem Entertainer ist nichts passiert. Mehr anzeigen

Schlager-Ikone Heino (84) macht gerade eine schwere Zeit durch. Seine Gattin Hannelore starb am 8. November mit 81 Jahren im österreichischen Kitzbühel.

Der Entertainer lässt sich nicht unterkriegen. Am Samstag trat Heino in Hausham (Bayern) auf. Es war das zweite Konzert nach Hannelores Tod.

Nach der Show ging es per Auto weiter. Heinos Manager Helmut Werner (39) fuhr seinen Bentley. Auch dabei: Gesangspartnerin Anita Hegerland.

Im 635-PS-starken Auto fuhr die Gruppe von Hausham zur österreichischen Grenze.

Im tiefen Schneetreiben auf der Autobahn kurz vor der österreichischen Grenze bei Flintsbach (Oberbayern) gab es einen Knall und der Wagen ruckelte heftig, schreibt «Bild.de» über den Unfall.

Der rechte Vorderreifen war geplatzt, auf der Beifahrerseite, wo Heino sass.

Trotz Schneechaos auf den Strassen, Heinos Manager Helmut Werner brachte das Auto sicher zum Stehen – alle Passagiere waren unbeschadet.

Heino: «Hannelore war unser Schutzengel»

«Es war schon ein Schock und wir standen da plötzlich nachts in eisiger Kälte mitten im Niemandsland. Zum Glück waren wir direkt an einer Ausfahrt und wir sahen in der Nähe eine hell beleuchtete Halle, wohin wir es noch schafften», sagte Heino der deutschen Zeitung.

Die beleuchtete Halle entpuppte sich als Rettungsdienst-Zentrale. Dort gabs für die Verunfallten einen Kafi. Das Auto wurde abgeschleppt, Heino und seine Freunde sicher ans Ziel gebracht.

«Hannelore war in dieser Nacht unser Schutzengel! Ich glaube fest daran, dass sie im Himmel über mich wacht. Denn dass hier bei diesen Wetterverhältnissen nicht Schlimmeres passiert ist, kann für mich kein Zufall gewesen sein. Ebenso, dass die Rettungszentrale so nah war. Ich weiss nicht, was wir in dieser eisigen Kälte sonst gemacht hätten», sagte ein sichtlich erleichterter Heino zu «Bild».

