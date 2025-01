Startschuss im Dschungelcamp: Bei Ziegenaugen wird schon gewürgt Im Wettstreit um den formvollendetsten «Gigi-Birofio-Gedächtnis-Würger» lag Anna-Carina gut im Rennen. Sie spuckte die Ziegenaugen aber wieder aus. Bild: RTL Die Dschungelklasse von 2025 kurz vor Antritt des Himmelfahrtskommandos von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Bild: RTL In der Bährufs-Bähratung mussten die Camper schwer schlucken – nämlich landestypische Delikatessen. Edith (links) exte einen Becher Kuh-Urin. Bild: RTL Wenn hier einer lacht, dann sind wir das! Sonja Zietlow und Jan Köppen hatten zum Auftakt von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» auf jeden Fall sichtbar mehr Spass als die Camper – besonders als Sam Dylan (im Vordergrund). Bild: RTL Lilly Becker, Nina Bott, Pierre Sanoussi-Bliss, Yeliz Koc, Jürgen Hingsen und Timur Ülker (von links) näherten sich erst durch die Luft und dann schwimmend dem Camp. Bild: RTL Alessia Herren, Edith Stehfest, Jörg Dahlmann, Anna-Carina Woitschack, Maurice Cziwak und Sam Dylan (von links) fielen nach dem Begrüssungs-Cocktail aus allen Wolken. Bild: RTL Gruppe 2 musste aus 50 Metern Bungee-Jumpen. Edith fackelte nicht lange. Alessia, Anna-Carina und Sam brachten den Sturz nicht übers Herz. Maurice und Jörg schon. Bild: RTL Süüüüss! Maurice hat den Stoffhasen Schnuffel als Andenken an sein Söhnchen als Luxusartikel dabei. Bild: RTL Endlich! Zusammenschluss der Camper-Gruppen am Lagerfeuer. Die Freude verfliegt schnell, weil Gruppe 1 sich schon die besten Betten unter den Nagel gerissen hatte. Bild: RTL Lilly legt Hand an. Erst entfachte sie das Lagerfeuer, dann bruzzelte sie das Abendmahl. Bild: RTL Sieger im Würgewettstreit: Timur Ülker. Der örkte toll und verspeiste auch seine Aufgabe (Schafshirn). Bild: RTL Augen auf und durch! Jörg gönnte sich einen Schoppen Kuhblut von der Leber und holte den dritten Stern für die Camper. Dabei blieb's. Bild: RTL Sam Dylan weiß viel und vor allem alles besser. Mal sehen, wie er sich morgen in der Prüfung schlägt. Die Fans wählten ihn rein. Bild: RTL Startschuss im Dschungelcamp: Bei Ziegenaugen wird schon gewürgt Im Wettstreit um den formvollendetsten «Gigi-Birofio-Gedächtnis-Würger» lag Anna-Carina gut im Rennen. Sie spuckte die Ziegenaugen aber wieder aus. Bild: RTL Die Dschungelklasse von 2025 kurz vor Antritt des Himmelfahrtskommandos von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Bild: RTL In der Bährufs-Bähratung mussten die Camper schwer schlucken – nämlich landestypische Delikatessen. Edith (links) exte einen Becher Kuh-Urin. Bild: RTL Wenn hier einer lacht, dann sind wir das! Sonja Zietlow und Jan Köppen hatten zum Auftakt von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» auf jeden Fall sichtbar mehr Spass als die Camper – besonders als Sam Dylan (im Vordergrund). Bild: RTL Lilly Becker, Nina Bott, Pierre Sanoussi-Bliss, Yeliz Koc, Jürgen Hingsen und Timur Ülker (von links) näherten sich erst durch die Luft und dann schwimmend dem Camp. Bild: RTL Alessia Herren, Edith Stehfest, Jörg Dahlmann, Anna-Carina Woitschack, Maurice Cziwak und Sam Dylan (von links) fielen nach dem Begrüssungs-Cocktail aus allen Wolken. Bild: RTL Gruppe 2 musste aus 50 Metern Bungee-Jumpen. Edith fackelte nicht lange. Alessia, Anna-Carina und Sam brachten den Sturz nicht übers Herz. Maurice und Jörg schon. Bild: RTL Süüüüss! Maurice hat den Stoffhasen Schnuffel als Andenken an sein Söhnchen als Luxusartikel dabei. Bild: RTL Endlich! Zusammenschluss der Camper-Gruppen am Lagerfeuer. Die Freude verfliegt schnell, weil Gruppe 1 sich schon die besten Betten unter den Nagel gerissen hatte. Bild: RTL Lilly legt Hand an. Erst entfachte sie das Lagerfeuer, dann bruzzelte sie das Abendmahl. Bild: RTL Sieger im Würgewettstreit: Timur Ülker. Der örkte toll und verspeiste auch seine Aufgabe (Schafshirn). Bild: RTL Augen auf und durch! Jörg gönnte sich einen Schoppen Kuhblut von der Leber und holte den dritten Stern für die Camper. Dabei blieb's. Bild: RTL Sam Dylan weiß viel und vor allem alles besser. Mal sehen, wie er sich morgen in der Prüfung schlägt. Die Fans wählten ihn rein. Bild: RTL

Spinnen und Kakerlaken bringen sich in Sicherheit, denn zwölf Promis haben das australische RTL-Dschungelcamp bezogen. Die 18. Staffel läuft, und sie begann vielversprechend. So schneiden die Kandidat*innen ab.

Teleschau Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startete mit viel Drama, Prüfungsversagen und ersten Konflikten, während die Moderatoren mit humorvollen Kommentaren punkteten.

Teilnehmer wie Jörg Dahlmann überzeugten durch starke Leistungen, während andere wie Sam Dylan und Alessia Herren durch Ängste und Fehlversuche auffielen.

Trotz technischer Übertragungsprobleme bot die Auftaktfolge unterhaltsame Momente und weckte hohe Erwartungen für den weiteren Verlauf der Show. Mehr anzeigen

«Das dreckige Dutzend» wird auf ein Himmelfahrtskommando geschickt. Das ist nicht nur die Handlung eines Kriegsfilms von 1967. Es könnte auch als Motto über der 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» stehen.

Zum Auftakt ging's auch gleich in die Vollen. Tränen, Gewimmer, Gezeter, mutige Performances, aber auch schon erste Unstimmigkeiten. Schön. Endlich wieder Dschungelcamp.

Wenn man's denn in Gänze gesehen hätte. Aber das Bild wackelte oder stand doch gar häufig auf dem langen Weg von Down Under nach hier drüben. Wie haben sie sich geschlagen, die zwölf Dschungel-Kombattanten? Wir versuchen eine – subjektive! – Einzelkritik inklusive Ranking und verteilen zwölf mögliche Sterne auf die Camp-Teilnehmer.

Viele Sprüche, nichts dahinter – und Karma rechnete ab

Sam Dylan (33) ist eine verbale Giftspritze vor dem Herrn. Spitzzüngelte gleich hinter jedem her, der gerade nicht in der Nähe war. Von sich selbst («Man kennt mich aus jedem Format») ist er voll überzeugt, nur wenn's um Leistung geht, ist er bescheiden. Trat zur Walk-In-Prüfung zwar im bunten Outfit eines Heissluftballons aus Nylon-Hülle an, drin war aber nur heisse Luft.

Er hyperventilierte und gab auf. Wie auch später bei der Essensprüfung. Da sollte der Mann mit der dicken Lippe eine Bullenlippe verspeisen. Schaffte es nicht. Die Zuschauenden wählten ihn in die erste Solo-Dschungelprüfung. Da wurde sein Gesicht so aschfahl wie sein Haupthaar. Sah gut aus: 1 von 12.

Alessia Herren (23), die Tochter des verstorbenen Willi Herren, der 2004 bei im Dschungel Dritter wurde, sagt ehrlich: «Ich denk nicht nach, wenn ich rede, ich lass alles raus.» Was sie aber rausliess, hörte sich nicht gut an: «Isch hab so Angst, isch schaff das nisch, isch will das nisch, das ist voll ekelhaft.» Sie verweigerte den Bungee-Sprung und bekam die Seegurke kaum in den Mund. War bei der Dschungelwahl zweite «Vielleicht»-Kandidatin: 2 von 12.

Jürgen Hingsen (67) begann stark. Erst verschüchterte er ob seines Gardemasses von 2,03 Metern und 120 Kilo sogar den grimmigen Ranger, dann zog er Lilly die Wasserrampe empor und wurde zum ersten Campchef ernannt. Dann ging's bergab. Denn der Hüne wurde müde und döste hauptsächlich. In der Essensprüfung ganz schwach. Er versuchte es nicht mal, sondern lehnte die dargebotene Kamellunge kategorisch ab. Gerecht: Am ersten Morgen brach das Bett unter ihm zusammen: 3 von 12.

Yelic Koc leidet: «Ich krieg ausgerechnet den Penis!»

Anna-Carina Woitschack (32): Setzte mit «Ich bin ein normaler Mensch, bei mir kommt auf der Toilette auch kein Marzipan raus» ein verbales Highlight. Trübte den Eindruck aber trotz viel geäussertem Bemühen durch zweimaliges Versagen in den Prüfungen nachhaltig. Den Bungee-Jump brach sie unter Tränen ab, das Futtern von drei Ziegenaugen gelang auch nicht. Ihr Würgen war unterhaltsam: 4 von 12.

Yeliz Koc (31) bibberte («Ich hab Höhenangst») vor dem Helikopter-Flug, stand ihn aber wie auch die Walk-In-Prüfung im Wasser trotz Angst vor Schwimm-Getier durch. Taugt nicht als Pfadfinderin («Ich laufe euch hinterher») und offenbarte auch beim Schlucken Defizite. Angesichts des delikaten Krokodil-Teils bei der Essensprüfung war sie geschockt und machte dann auch ihrem Nachnamen Ehre – und kocte. Pluspunkte für Cleverness: Sie hat sich eine «Urinella» mitgebracht, eine Pippi-Hilfe. Da war sogar Lilly beeindruckt: 5 von 12.

Pierre Sanoussi-Bliss (62): Der Schauspieler bewies Humor. Liess als erster sämtliche Hüllen fallen und planschte cool im Dschungel-Pool. Er sagte vorab: «Wer mich in die Pfanne haut, muss damit rechnen, dass ich heiss zurück spritze. In die Augen.» Bei der Walk-In-Prüfung im Helikopter blass, im Wasser cool. In der Dschungelprüfung scheiterte er an der Dubai-Schokolade aus Stinktofu, Natto-Bohnen und Urin: 6 von 12.

Im Würgen war Timur Ülker der Beste

Nina Bott (47) ging in der Wasser-Prüfung als ehemalige Windsurf-Meisterin als Erste ins Ziel, übernahm im Camp sofort Verantwortung, als sie (nach Jürgen) Teamchefin wurde und verteilte konsequent die Aufgaben. So was bringt einem natürlich nicht nur Freunde. Brach schon vor ihrer Essensprüfung beim Zuschauen in die Hecken und scheiterte fast folgerichtig an ihrer pürierten Entenzunge: 7 von 12.

Timur Ülker (35) wird mehr zeigen müssen, als «nur» charmantes Wimpernklimpern, aber für den Anfang reicht's. Bei der Wasser-Prüfung stark. Bei der Essensprüfung war seine Darbietung des «Gigi-Birofio-Gedächtnis-Würgens» die stilistisch und akustisch beste. Grosses Kino, zumal er das Schafshirn hinunterschlang – und es sich erst auf dem Heimweg ins Camp noch mal durch den Kopf gehen liess: 8 von 12.

Lilly Becker (48): Das Ziel von Boris' Ex: «Ich setz mich nicht auf die Toilette! Mein Bumm kommt da nicht drauf.» Freute sich als einzige über den Helikopter-Flug, zeigte bei der «Walk-In-Prüfung» eine ordentliche Leistung, jammerte nicht, auch nicht, als es ihr beim letzten Anstieg über die glitschige Wasserrutsche die Beine wegspülte. Im Camp äusserst patent: Sie entfachte das Feuer und kochte. Bei der Essensprüfung «Bährufs-Bähratung» scheiterte sie nur knapp am letzten von vier Skorpionen: 9 von 12.

Jörg Dahlmann spricht Edith Stefest auf ihren «Ex-Mann» an

Maurice Dziwak (26), der selbsternannte Löwe mit dem weichen Herzen. Immer für einen guten Spruch gut («Schlangen, Spinnen, Kakerlaken - da haben Löwen leicht Angst»). Das bewies er auf der Bungee-Plattform, als ihm das Sicherungsgeschirr im Schritt zwickte: «Oh, my Eier!» Suchte Ausflüchte ohne Ende, sprang dann aber und tauchte sogar im Wasser ein («Krieg ich jetzt ne Mittelohrentzündung?»). Auch in der Bährufs-Bähratung gab er alles, würgte, örkte, röchelte – verteilte dann das Schweineherz aber doch eher in der Gegend als in seinem Magen: 10 von 12.

Edith Stehfest (29) war das taff Chick der Auftaktepisode. Machte auf der Bunge-Plattform nicht lange rum und stürzte sich beherzt in die Tiefe. Ebenso machte sie es bei der Essensprüfung und exte 300 Milliliter Kuh-Urin, ohne mit der Wimper zu zucken. In den Prüfungen stehfest, dann aber hochsensibel, als Jörg sie auf ihren «Ex-Mann» (der kein Ex, sondern immer noch amtierend ist) ansprach. Das war wohl nur ein Missverständnis, aber Edith ging ab wie ein Zäpfchen. Unnötig und übertrieben, meinten auch die Instagram-Fans. Trotzdem: 11 von 12.

Jörg Dahlmann (66). Es wäre eine Überraschung, wenn die berufliche Plaudertasche (Sportreporter) die Staffel gewinnt. Aber zum Auftakt war er bärenstark. Absolvierte beide Prüfungen (Bungee und 300 Milliliter Kuh-Blut) nicht nur mit Todesverachtung, sondern mit einem Lied («Always look on the bright side of life») auf den Lippen. Hielt sich bei der egoistischen Bettenverteilung (noch) zurück und bedauerte das Missverständnis mit Edith glaubhaft aufrichtig: 12 von 12.

Fiese Sprüche: Sonja und Jan in guter Frühform

Und die Moderatoren? Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) zeigten sich schon ganz gut eingegroovt und ihre Gag-Schreiber auch. Die «Bährufs-Bähratung» leitete Jan mit dem Motto «Treffen sich zwölf Stars im Jobcenter» ein und Sonja ergänzte mit treuherzigem Augenaufschlag: «Es gibt ja Gerüchte, dass ihr nur im Dschungel seid, weil's mit den Jobs nicht so klappt.» Da blieb den Campern das Lachen im Hals stecken.

Insgesamt zogen sich die dreieinhalb Stunden zwischendurch wie die Seegurke in Alessias Händen, aber insgesamt war's ein gelungener Auftakt. Fortsetzung folgt.