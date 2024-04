Youtube-Star Bianca «Bibi» Classen verzückte Fans erst kürzlich auf Instagram. Andreas Gora/dpa

Rund zwei Jahre war es still auf dem Account von Mega-Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke. Nun meldet sie sich mit einer Story zurück – und ihre Fans sind begeistert.

Bianca «Bibi» Heinicke ist nach rund zwei Jahren Pause zurück auf Instagram.

Die Influencerin kündigt eine grosse Veränderung an.

Mit «Bibis Beauty Palace» machte sich Bianca «Bibi» Heinicke als eine der ersten grossen Influencerinnen einen Namen.

Mit ihrem Ex-Partner Julian Classen bauten sich die beiden ein Social-Media-Imperium auf. Nach der Trennung wurde es still – und Bibi zog sich zurück.

Nach dem Liebes-Aus mit Classen fand Heinicke ihr Glück mit Timothy Hill wieder. Ihr Ex wiederum legt gerade eine Pause auf Social Media ein, um seine Trennung mit Tanja Makaric zu verarbeiten. Knapp zwei Jahre lang waren die beiden zusammen.

Bibis Comeback ist geglückt

Jetzt, rund zwei Jahre später, meldet sie sich bei ihren fast neun Millionen Followern auf Instagram mit einem Video zurück und kündigt an, die Plattform wieder nutzen zu wollen.

Doch es gibt eine grosse Veränderung: die Themen, über die sie sprechen möchte. Und die sind so ganz anders als noch vor ein paar Jahren. Bibi wurde mit Schmink-Tutorials und Einblicken in ihre vermeintliche Bilderbuch-Ehe bekannt.

Lange habe sie darüber nachgedacht, was sie produzieren wolle. «Grob gesagt möchte ich euch auf diesem Kanal an meinen Gedanken teilhaben lassen», heisst es in ihrer Story, wie «Stern.de» schreibt.

Ihr sei es wichtig, zu zeigen, «wie ich glaube, dass man in der heutigen Gesellschaft ein glückliches und erfülltes Leben führen kann.» Auch «gesellschaftskritische Themen» sollen ihren Platz finden. Die zweifache Mutter betont zudem, dass ihr vor allem das Thema Veganismus am Herzen liege. Seit fünf Jahren ernähre sie sich nun vegan.

Fans freuen sich über das Comeback

Weiter meint sie: «Ich habe ganz viel in meinem Kopf und es ist ganz anders, als es mal war. Gerade bei all diesen Themen freue ich mich darauf, wenn wir einen Weg finden und richtig in den Austausch gehen können.»

Ihre Fans freuen sich zudem über den aktuellen Beitrag der Influencerin. Zu einem Foto, welches Heinicke postete, heisst es in den Kommentaren: «Ich freue mich so auf die Themen, die du ansprechen willst.» Und selbst der offizielle Instagram-Account von Youtube schreibt: «Willkommen zurück Bianca.»

