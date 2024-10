Diesen Abend wird Gilbert nie vergessen: Mitten in seiner Show erfährt der Countrysänger, dass seine Frau Wehen hat – und das Baby wird im Tourbus geboren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brantley Gilbert brach sein Konzert in Tupelo, Mississippi, ab, als er erfuhr, dass seine Frau Wehen hatte.

Das Baby kam noch vor Eintreffen der Ambulanz im Tourbus zur Welt, was den Abend für die Familie unvergesslich machte.

Gilbert teilte den emotionalen Moment nach der Geburt stolz auf Instagram und beschrieb seine Frau als «verdammt Wilde» in einem bewegten Telefonat mit seiner Mutter.

Der amerikanische Countrystar Brantley Gilbert stand am Freitag, 11. Oktober, in Tupelo, im US-Bundesstaat Mississippi, mit seiner Band auf der Bühne.

Doch dieser Abend geht ganz anders zu Ende als geplant.

Während der Show auf der Bühne erreicht Brantley Gilbert die Nachricht, dass bei seiner hochschwangeren Frau Amber Cochran die Wehen losgegangen sind.

Dann gehts Schlag auf Schlag. Noch bevor die Ambulanz eintrifft, kommt das Baby im Tourbus auf die Welt.

Für Brantley Gilbert und seine Familie wurde dieser Auftritt in Tupelo somit nicht nur zu einem musikalischen Erfolg, sondern auch zu einem unvergesslichen familiären Ereignis.

Brantley Gilbert: «Sie ist eine verdammt Wilde!»

In einem neuen Video-Post, das Brantley Gilbert kurz nach der Blitzgeburt auf Instagram teilte, lässt der Countrysänger seine Follower*innen an den emotionalen Momenten teilhaben.

Zu sehen ist, wie er das Konzert in Tupelo abrupt abbricht, als ihn die Nachricht erreicht, dass seine Frau Amber im Tourbus die Wehen bekommen hat. Ohne zu zögern, sprintet Gilbert von der Bühne in Richtung Tourbus, wo sich seine hochschwangere Frau befindet. Im nächsten Clip zeigt er stolz das neugeborene Baby, während er mit Tränen in den Augen seine Mutter anruft, um ihr von der Geburt ihres Enkelkindes zu erzählen.

Auf die Frage seiner Mutter, wie es Amber gehe, antwortet der sichtlich gerührte 39-Jährige: «Sie ist eine verdammt Wilde!»

Dieser unvergessliche Moment zeigt die emotionale Tiefe, die sowohl den Sänger als auch seine Familie an diesem Abend erfasst hat.

Baby Nummer drei für Brantley

Besonders lange hielt sich Brantley Gilbert nicht mit dem Familienglück auf. Nach der Geburt eilte der frisch gebackene Papa wieder auf die Bühne.

Dort teilte er die freudige Nachricht mit den begeisterten Fans und verkündete stolz: «Wir haben ein Baby!» Seine Bandkollegen gratulierten ihm herzlich, bevor das Konzert seinen weiteren Verlauf nahm und Gilbert die Show zu Ende brachte.

Der Neuzugang ist das dritte Kind von Brantley und seiner Frau Amber, die seit 2015 verheiratet sind. Neben dem jüngsten Familienmitglied haben die beiden bereits zwei weitere Kinder: Sohn Barrett (6) und Tochter Braylen (5).

