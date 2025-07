«Darf ich dein Bändeli haben?» – so wollen Gurten-Fans gratis ans Festival Das Gurtenfestival ist bei vielen beliebt. Doch was tun, wenn man kein Ticket gekauft hat, oder gar keines mehr kaufen kann? Dutzende scheinen die Lösung gefunden zu haben. Vor dem Eingang fangen sie die Besuchenden ab und fragen nach ihren Bändeli. 19.07.2025

Das Gurtenfestival ist bei vielen beliebt. Doch was tun, wenn man kein Ticket gekauft hat, oder gar keines mehr kaufen kann? Dutzende scheinen die Lösung gefunden zu haben. Vor dem Eingang fangen sie die Besuchenden ab und fragen nach ihren Bändeli.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Gurtenfestival versuchen immer mehr Menschen, ohne Ticket durch das Erfragen von Eintrittsarmbändern aufs Gelände zu gelangen.

Laut AGBs dürfen Tickets zwar grundsätzlich weitergegeben, aber Armbänder nicht übertragen werden.

Das Weiterreichen von Festivalarmbändern ist strikt verboten und wird vom Veranstalter nicht toleriert.

Die Veranstalter sagen, dass sie vom Problem wissen, aber in diesem jahr nicht viel dagegen machen können. Mehr anzeigen

«Wer hat noch ein Bändeli und braucht es nicht?» So klingt es beim Eingang am Gurtenfestival am Freitagabend. Gemeint ist das Armband, welches Besuchende beim Einlass und vorzeigen des gekauften Tickets erhalten. Mit dem Armband hat man Zutritt auf das Gelände und kann so zeigen, dass man ein Ticket gekauft hat.

Aber was, wenn es für den Ticketkauf zu spät war, oder man einfach kein Geld ausgeben will? Dann fragt man bei Festivalbesuchern nach, ob sie ihres verschenken wollen. Das geschieht am Gurten mehr denn je.

Die Spielregeln sind aber klar definiert. Laut AGBs des Gurtenfestivals sind die Tickets nicht personalisiert und damit grundsätzlich übertragbar. Du darfst dein Ticket also jemandem weitergeben, vorausgesetzt, es handelt sich nicht um Weiterverkauf zu Gewinnerzielungszwecken.

Bei den Armbändern sieht es aber anders aus. Dieses weiterzureichen ist strengstens verboten und wird von den Betreibern nicht geduldet. Mehr dazu siehst du im Video.

Die Veranstalter kennen das Problem, können aber nichts machen

Die Veranstalter sagen zu blue News: «Wir haben nicht erwartet, dass so viele vor dem Eingang nach Bändeli fragen werden.» Es sei ausgeartet. Die Fragenden seien auch ziemlich aggressiv. Das habe sich zum Vorjahr verändert.

Wegschicken dürfen die Veranstalter die Personen nicht. Es sei öffentlicher Raum und deswegen nicht mehr die Sache der Veranstalter. Am Samstagabend wird aber mit Dialogteams die Situation etwas in den Griff zu bekommen. Leider könne man aber nicht viel dagegen machen.

Ab nächstem Jahr soll ein neues System die Bändeli-Jagd etwas eingrenzen. Besuchende, die das Gelände verlassen, können beim Ausgang auf das Bändeli verzichten. Die Mitarbeitenden des Festivals schneiden das Armband durch und schalten auf der Gurten-Plattform neue Tickets frei. So können neue Tickets gekauft werden und der Tausch von Bändelis unterbunden werden.

Mehr Videos aus dem Ressort