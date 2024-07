Hardcore-Fans am Montreux Jazz Festival: «Das ist mein 118. Konzert von Deep Purple» Am Montagabend beehrten Alice Cooper und Deep Purple das Montreux Jazz Festival. Die Fangemeinde: Etwas älter, aber fast wie die Swifties von damals. Ein Mann gibt zu, Deep Purple zum 118. Mal live zu hören. 08.07.2024

Am Montag war grosser Rock-Abend am Montreux Jazz Festival. Für Alice Cooper und Deep Purple pilgerten viele passionierte Fans an den Genfersee. Einer davon sieht Deep Purple zum 118. Mal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend spielten Alice Cooper und Deep Purpler am Montreux Jazz Festival.

Bereits den ganzen Nachmittag tummelten sich Rocker-Fans an der Promenade am Genfersee.

Im Video erfährst du, wie weit die Swifties von damals für ihre Idole gegangen sind. Mehr anzeigen

Heute ist es Taylor Swift, die die Menge in ausverkaufte Stadien zum Kreischen bringt und für die Fans bis zum Äussersten gehen. Zu ihrer Zeit schafften das Alice Cooper und Deep Purple ebenfalls mit links. Und auch heute noch füllen der US-Musiker und die britische Band ganze Konzerthallen. Die Rocker sind zwar älter geworden und mit ihnen auch ihre Fans, aber das tut dem Hype nichts ab.

Am Montag tummeln sich bereits am Nachmittag viele hingebungsvollen Fans am Genfersee, lange vor den Konzerten am Abend. Einer davon freut sich auf sein 118. Konzert von Deep Purple und ein anderer erzählt, dass er schon ganze neun Meet and Greets mit Alice Cooper hinter sich. «Das kostet um die 600 Franken plus Konzerttickets», erzählt der Mega-Fan im Interview mit blue News. Für ihn sei es aber immer ein Highlight, Alice Cooper zu treffen: «Er ist einfach sowas von nett und bodenständig.»

