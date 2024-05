Festival-Fans singen Welthit

So schön tönt «We Are Family» in Montreux

Nile Rodgers tritt in Montreux auf. Wir fühlen den Gästen auf den Zahn: Können sie den Text zu «We Are Family» auswendig? Rodgers schrieb den Hit 1979 für das US-Soul-Duo Sister Sledge.

Von Annina Frey, Montreux