Ab dem 5. Juli wird es wieder laut am Genfersee. Das renommierte Montreux Jazz Festival lockt in den nächsten Tagen mit grossen Namen wie Lenny Kravitz oder James Arthur. Die neusten Ereignisse in unserem Ticker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das 58. Montreux Jazz Festival findet vom 5. bis 20. Juli 2024 statt.

Während des Festivals am Genfersee bringt blue Music viel Livemusik – von Henry Moodie über Editors und Asaf Avidan bis The National – zu dir nach Hause.

Im Slow Ticker berichten wir laufend über die neusten Ereignisse. Mehr anzeigen

14.27 Uhr Bonjour aus Montreux Herzlich willkommen zum Montreux-Jazz-Festival-Ticker. Vom ersten bis vierten Festivaltag berichtet blue News live vor Ort. Zum Auftakt der renommierten Musikfestivals zeigt sich der Wettergott gnädig: Die Sonne scheint und das Thermometer soll heute bis auf 26 Grad klettern. Während den nächsten 16 Tagen kommen Besucher*innen auf 11 Bühnen – 5 kostenpflichtig, 6 kostenlos – in den Genuss von Musik. Und das immer in atemberaubender Kulisse mit Ausblick auf den Genfersee und das umliegende Bergpanorama. Wenn du es nicht ans Montreux Jazz Festival schaffst, bleibst du mit dem Ticker von blue News auf dem Laufenden. Und das Beste: Du kannst diverse Konzerte live verfolgen – bequem vom Sofa im Free-TV auf blue Zoom oder im Stream auf blue News. Mehr anzeigen

An traumhafter Lage mit Blick auf den See und die umliegenden Bergen: Am 5. Juli startet die 58. Ausgabe des Montreux Jazz Festival. Auf dem Line-up stehen hochkarätige Künstler*innen wie Lenny Kravitz, James Arthur, Henry Moodie, Raye oder Deep Purple. Besucher*innen können sich von romantischen Indie-Hymnen von The National, Freestyle-Techno-Hits von Internet-Sensation Marc Rebillet, Jazz-Klassikern von Jamie Cullum oder R&B-Kracher von Raye verzaubern lassen.

Das Festival lockt Musikbegeisterte bis zum 20. Juli an das Ufer des Genfersees. In diesem Jahr erwartet Fans viel Neues, wie die Veranstalter im Vorfeld einblicken lassen. Mit einer Seebühne und ohne Convention Centre. Die ganz grossen Konzerte finden in stilvoll inszenierten Locations auf dem Wasser und im Casino statt.

Als Medienpartner überträgt blue Music auch dieses Jahr wieder Konzerthighlights exklusiv im Free-TV auf blue Zoom und zeitgleich im Stream. Alle Infos dazu findest du hier.