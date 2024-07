«Montreux ist so ein schöner Ort – ich will hier wohnen» Grosse Gefühle und eingängige Klänge: Henry Moodie hat den Sprung geschafft – vom TikTok-Star zum gefeierten Chartstürmer. Im Interview mit blue News schwärmt der 20-jährige Engländer von der Schweiz und erzählt davon, wer sein Fan-Crush ist. 05.07.2024

Zwischen dem Openair St. Gallen und dem Montreux Jazz Festival hat Henry Moodie Ferien in der Schweiz gemacht. Im Interview mit blue News schwärmt der 20-jährige Engländer von unserer schönen Heimat.

Montreux Jazz Festival Das Montreux Jazz Festival findet vom 5. bis 20. Juli 2024 statt. Auch dieses Jahr werden sich wieder Starts der Extraklasse die Klinke reichen. blue Music fasst für dich alle wichtigen News rund um Shows und Stars zusammen, zeigt dir die besten Festival-Highlights im Video und bringt dir exklusive Konzerte gratis im Livestream direkt ins Wohnzimmer! Emilien Itim

Anlauf genommen hat seine Karriere auf TikTok, wo er mit Coversongs seine Follower*innen begeisterte. Mittlerweile sind es 6,4 Millionen Fans geworden, die Henry Moodie für seinen tiefgründigen und einfühlsamen Lyrics sowie eingängigen Klänge lieben. In seinen Texten thematisiert er Herzschmerz, Verletzlichkeit, Ängste, Sehnsüchte, Träume, Hoffnungen und spricht damit aus den Seelen einer ganzen Generation.

Über Gefühle zu sprechen, hat er von seiner Mutter gelernt, die Therapeutin ist und ihm beigebracht hat, seine Emotionen zu kanalisieren. Dies tut er heute mit Musik – die unzählige Menschen berührt. Sein Privatleben behält er weitestgehend privat. Im Interview mit blue News sagt der Singer-Songwriter: «Es macht mir etwas Angst, wenn die Leute zu viel über dein Leben wissen. Mir ist es wichtig, meine Privatsphäre zu haben.»

Der sympathische Engländer bezeichnet sich selbst als grössten Swiftie und in einem Interview verriet er einmal, dass er unter Trypophobie – Angst vor kleinen Löchern – leidet. Viel mehr Einblicke in sein Privatleben gibt er nur selten.

Henry Moodie geniesst Schweizer Natur

Ende Juni performte der Newcomer bereits am Openair St. Gallen Songs wie «drunk text» oder «you were there for me». Zwischen diesem Auftritt und seinem zweiten Gig in der Schweiz reiste er nicht nach Hause, sondern blieb in unserer schönen Heimat.

Und der Genfersee hat es ihm ganz besonders angetan: «Montreux ist so ein schöner Ort. Ich will hier wohnen.»

Während seiner Zeit in der Schweiz sei er ein bisschen herumgereist, viel gewandert und habe einfach die Zeit draussen in der Natur genossen.

Vor seinem Auftritt am Montreux Jazz Festival schwärmt Henry Moodie von Lauren Spencer Smith, die gleich im Anschluss an ihn auf der Casino-Bühne stehen wird. Im Video verrät er, wo er das morgige EM-Spiel zwischen der Schweiz und England schauen wird und dass Ed Sheeran in Wirklichkeit viel kleiner als gedacht ist.

Liebhaber*innen von Livemusik sollten sich übrigens zwei Daten für heute Abend in der Agenda notieren: Um 20.30 Uhr wird das Konzert von Henry Moodie im Free-TV auf blue Zoom und zeitgleich hier im Netz übertragen. Und es kommt noch besser: Gleich anschliessend, um 22 Uhr, folgt die Show des stimmgewaltigen US-Musikers Jon Batiste.