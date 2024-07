Henry Moodie und Jon Batiste zählen zu den Perlen des Line-ups am Montreux Jazz Festival. blue Music überträgt die beiden Konzerte heute Abend live im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 20 Jahren hat Henry Moodie es vom gefeierten TikTok-Star zum begnadeten Singer-Songwriter geschafft.

Jon Batiste ist ein echtes Multitalent und entführt mit verschiedenen Stilen in die Rhythmen dieser Welt.

Beide Musiktalente spielen am Eröffnungsabend, 5. Juli, des Montreux Jazz Festivals.

Du kannst beide Konzerte live im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream verfolgen. Mehr anzeigen

Grosse Gefühle und eingängige Klänge: Henry Moodie hat den Sprung geschafft – vom TikTok-Star zum gefeierten Chartstürmer. In seinen Songs singt er über Herzschmerz, Verletzlichkeit, Ängste, Sehnsüchte, Träume und Hoffnungen. Mit seinen Texten spricht er aus den Seelen einer ganzen Generation, berührt und trifft den Nerv der Zeit der heutigen Teens.

Montreux Jazz Festival Das Montreux Jazz Festival findet vom 5. bis 20. Juli 2024 statt. Auch dieses Jahr werden sich wieder Starts der Extraklasse die Klinke reichen. blue Music fasst für dich alle wichtigen News rund um Shows und Stars zusammen, zeigt dir die besten Festival-Highlights im Video und bringt dir exklusive Konzerte gratis im Livestream direkt ins Wohnzimmer! Emilien Itim

Auf TikTok hat der 20-jährige Engländer mittlerweile 6,4 Millionen Follower*innen, bei denen er mit seinen melancholisch angehauchten Popsongs genau ins Herz trifft. Angefangen hat der gefeierte Newcomer während des Lockdowns, als er noch Coversongs auf TikTok stellte. Aus den Coversongs sind eigene Lieder geworden. Der Singer-Songwriter hat Meisterwerke kreiert, die über die Kurzlebigkeit von TikTok hinausgehen und zu festen Nummern der weltweiten Charts geworden sind.

Konzerte von Henry Moodie und Jon Batiste live mitverfolgen

Jon Batiste ist Jazzer und so viel mehr. Ein Multitalent, das immer wieder mit Ohrwürmern auftrumpft und in seinen mitreissenden Songs Jazz, Pop, Klassik oder R&B vereinigt. Sein Album «World Music Radio», das im vergangenen Sommer erschien, ist genau das, was der Name verspricht – eine musikalische Weltumrundung. Batistes Musik entführt in ferne Welten, und verströmt dennoch eine wohlige Bekanntheit. Mal sind es poppige Klänge, dann pulsierende Afrobeats und schliesslich erreichen die Ohren softe Soul-Töne oder smoother Jazz.

Heute Abend heizen beide Künstler der Menge am Montreux Jazz Festival ein. Henry Moodie steht um 20:30 Uhr auf der Bühne des Casinos und Jon Batiste wird gegen 22 Uhr auf der Seebühne sein Talent zum Besten geben. Grosse Emotionen sind garantiert. Und das Beste: Du kannst beide Konzerte live verfolgen – bequem vom Sofa im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.