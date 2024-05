Moon&Stars 2024

Silbermond am Moon&Stars

Stefanie Kloss: «Da musste ich beim Stagediven rabiater rangehen»

Silbermond sind an ihren Konzerten nah an ihren Fans dran. «Schon mal was passiert beim Stagediven?», will blue Music Host Annina Frey wissen. «Einmal musste ich mal rabiater rangehen», sagt Sängerin Stefanie Kloss.

Von Annina Frey, Locarno