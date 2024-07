Backstage am Moon&Stars: So luxuriös entspannen die Stars vor ihrer Show Lenny Kravitz, Peter Fox, Patent Ochsner: Auch bei der diesjährigen Ausgabe des Moon&Stars treten diverse Musikgrössen in Locarno auf. blue News nimmt dich mit in den Backstage-Bereich der Stars. 13.07.2024

Lenny Kravitz, Peter Fox, Patent Ochsner: Auch bei der diesjährigen Ausgabe des Moon&Stars treten diverse Musikgrössen in Locarno auf. blue News nimmt dich mit in den Backstage-Bereich der Stars.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Backstage-Bereich dient als Rückzugsort der Musiker*innen.

Im Video gibt dir blue Music einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen.

Dabei erfährst du unter anderem, was sich die Stars alles in ihrer Garderobe wünschen. Mehr anzeigen

Moon&Stars Das Moon&Stars 2024 findet vom 11. bis 21. Juli auf der Piazza Grande in Locarno statt. Mit dabei ist unter anderem Superstar Lenny Kravitz, aber auch andere Musikgrössen wie Status Quo, Peter Fox, Patent Ochsner oder Hecht werden die Bühne rocken. Und das Beste? Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte live im Stream! zVg

Normalerweise ist hier Filmen und Fotografieren strikt verboten: der geheimnisvolle Backstage-Bereich der Stars am Moon&Stars. Wenn sich Musiker wie Büne Huber, Wincent Weiss oder Lenny Kravitz auf ihren Auftritt vorbereiten, wollen sie dies ungestört tun.

blue Music gibt dir einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Andreas Kälin, Artist Coordinator am Moon&Stars, führt Host Annina Frey in Bereiche, zu denen sonst nur Wenige Zugang haben – etwa in die Garderobe von Patent-Ochsner-Frontmann Büne Huber.

Dabei erklärt Kälin, wie ein Soundcheck abläuft, verrät die speziellen Wünsche der Stars und erzählt, warum er sich noch bestens an die Forderungen von US-Rockstar Iggy Pop erinnern kann. Das Sight­see­ing durch den Backstage-Bereich siehst du im Video.