Überraschung am Moon&Stars: Hier eilt Wincent Weiss durch die Fans zu einer speziellen Bühne Mitten im Konzert verlässt Wincent Weiss am Sonntag die Moon&Stars-Bühne auf der Piazza Grande in Locarno, um von einem Balkon zu spielen. Wie stressig so eine Verschiebung sein kann, siehst du im Video. 14.07.2024

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wincent Weiss hat am Freitag am Moon&Stars in Locarno gespielt.

Zwei Songs spielt der deutsche Popstar auf einem Balkon an der Piazza Grande.

Im Video siehst, wie schnell der Künstler die ungewohnte Bühne erreichen musste. Mehr anzeigen

Moon&Stars Das Moon&Stars 2024 findet vom 11. bis 21. Juli auf der Piazza Grande in Locarno statt. Mit dabei ist unter anderem Superstar Lenny Kravitz, aber auch andere Musikgrössen wie Status Quo, Peter Fox, Patent Ochsner oder Hecht werden die Bühne rocken. Und das Beste? Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte live im Stream! zVg

«Wir spielen jetzt einfach mal da, wo wir noch nie in unserem Leben gespielt haben», sagt Wincent Weiss am Sonntag mitten in seinem Konzert am Moon&Stars in Locarno. Sein Plan: Mitsamt Band von der Bühne auf einen Balkon zu verschieben und dort die Songs «Unter meiner Haut» und «Morgen» zu performen.

Damit das in nützlicher Frist geschieht, hat sich der deutsche Popsänger ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Gemäss Produktionsplan hat er eine Minute Zeit für die Verschiebung. Im Interview mit blue Music kündigte er indes an, es in 45 Sekunden schaffen zu wollen.

Um keine Sekunde zu verschenken, bahnt sich Wincent Weiss zunächst seinen Weg direkt durch die Fans auf der Piazza Grande, bevor er dann in den Sprintmodus wechselt. Im Video kriegst du einen Einblick hinter die Kulissen und siehst, wie schnell der Künstler handeln musste. Und natürlich, ob er seine Frist einhalten konnte.