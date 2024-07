Krokus am Moon&Stars // Chris von Rohr: «Das könnte unser letzter Gig sein» Am Freitagabend rockt Krokus auf der Piazza Grande in Locarno. Im Interview mit blue Music erzählt Bassist Chris von Rohr, wie sie es schaffen, im Alter von 70 Jahren noch so eine mitreissende Show zu liefern. 12.07.2024

Am Freitagabend rockt Krokus auf der Piazza Grande in Locarno. Im Interview mit blue Music erzählt Bassist Chris von Rohr, wie sie es schaffen, im Alter von 70 Jahren noch so eine mitreissende Show zu liefern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Krokus eröffnet am Freitag den Abend auf der Moon&Stars Hauptbühne.

blue Music konnte kurz vor dem Soundcheck mit Bassist Chris von Rohr sprechen.

Im Interview spricht er über das Erfolgsrezept der Band, wie sie ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern und erzählt, warum die Krokus-Mitglieder gemäss Bernhard Russi spinnen. Mehr anzeigen

Juli 1975 wurde Krokus in Solothurn gegründet. Knapp 50 Jahre später sind die Schweizer Rock-Legenden noch immer nicht müde und sprühen auf der Bühne vor Energie. Am Freitagabend eröffnen sie am Moon&Stars den Abend auf der Piazza Grande.

Bassist Chris von Rohr ist zusammen mit Sänger Marc Storace das bekannteste Gesicht der Band. Kurz vor dem Soundcheck in Locarno hat er bei blue Music Host Annina Frey halt gemacht.

Im Interview spricht er über das Erfolgsrezept der Band, die Feierlichkeiten ihres 50-Jahr-Jubiläums und erzählt, warum die Krokus-Mitglieder gemäss Bernhard Russi spinnen.