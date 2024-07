Wincent Weiss im Interview: «In der Schweiz hat es die schönsten Locations» Wincent Weiss ist einer der grössten Popstars im deutschsprachigen Raum. Im Interview mit blue Music verrät er, was er von der Schweiz hält und wieso sein Team regelmässig unter seiner Vorliebe für Käse leiden muss. 14.07.2024

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag hat Wincent Weiss ein Konzert am Moon&Stars in Locarno gespielt.

Vor seiner Show nahm sich der deutsche Popstar Zeit für ein Interview mit blue Music.

Dabei erzählt er unter anderem, wieso er so gerne in der Schweiz spielt, wie er mit dem Rummel um seine Person umgeht und warum seine Laktoseintoleranz regelmässig ein Thema in seinem Team ist. Mehr anzeigen

Brennende Lederjacke, ein Balkon als Überraschungsbühne, Hits wie «Feuerwerk» oder «Musik sein»: Beim Konzert von Wincent Weiss am Sonntag am Moon&Stars in Locarno wurde das Publikum bestens unterhalten.

Von den bescheidenen Anfängen als autodidaktischer Gitarrist bis zum Headliner an grossen Festivals hat der 31-Jährige aus Schleswig-Holstein bewiesen, dass Träume wahr werden können. Sein Engagement brachte Wincent Weiss Platin-Alben und zahlreiche Auszeichnungen, darunter den renommierten «ECHO»-Preis, ein.

Vor seiner Moon&Stars-Show durfte blue Music-Host Annina Frey den deutschen Popstar besuchen. Im Interview erzählt er unter anderem, was er vom Schweizer Publikum hält, warum er niemals so berühmt wie Justin Bieber sein will und warum sein Team immer wieder unter seiner Vorliebe für Schokolade und Käse leiden muss.