Gurtenfestival 2024

Publikumsrekord

98'500 Eintritte an der Jubiläumsausgabe des Berner Gurtenfestivals

Publikumsrekord am Berner Gurtenfestival: 98'500 Eintritte sind an den fünf Festivaltagen gezählt worden. Das gab Mediensprecherin Lena Fischer am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt.