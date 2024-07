Leila am Gurtenfestival: «Wenn ich alle Sprachen könnte, gäbe das ein krasses Album» Die Bernerin Leila spielte am Samstag am Gurtenfestival. blue Music traf die Sängerin danach zum Interview und sprach mit ihr über ihre neue Single und ihre grossen Ziele. 19.07.2024

Die Bernerin Leila spielte am Samstag am Gurtenfestival. blue Music traf die Sängerin danach zum Interview und sprach mit ihr über ihre neue Single und ihre grossen Ziele.

Samina Stämpfli Samina Stämpfli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Music hat die Berner Sängerin Leila zum Interview getroffen.

Durch ihren Hit «Gun to My Head» wurde Leila Šurković bekannt, auf Spotify wurde er über 1,7 Millionen Mal gestreamt.

Im Interview beantwortet sie blue Music «Dumme Entweder-oder-Fragen». Mehr anzeigen

Es ist schon das zweite Mal, dass die Berner Musikerin Leila am Gurtenfestival spielt. Im Interview mit blue Music sagt sie, dass für sie ein musikalischer Traum in Erfüllung gehen würde, wenn sie ein Konzert in Bosnien und England geben könnte. Dies weil Bosnien ihre zweite Heimat sei und sie England liebe.

Leila, die im 2023 ihre erste EP über Herbert Grönemeyers Label Grönland Records released hat, beantwortet im Interview blue Music Host Bettina Bestgen «Dumme Entweder-oder-Fragen».

Sie hätte lieber eine Giraffe als eine Nacktschnecke als Haustier. «Weil ein Giraffe cute - auch wenn er etwas gross ist», so die Sängerin.

Gurtenfestival Auf dem Berner Hausberg findet vom 17. bis 20. Juli 2024 das 41. Gurtenfestival statt. Bei der diesjährigen Ausgabe werden unter anderem Patent Ochsner, Peter Fox, Justice und Burna Boy die Stimmung anheizen. blue Music berichtet live vom Gurten, zeigt dir alle Highlights rund um Stars und Shows und überträgt einige der besten Konzerte live im Stream! liveit.ch / Dominic Bruegger

Wenn sie sich für den Rest ihres Lebens zwischen einem Helm und einer Warnweste entscheiden müsste, würde sie die Weste wählen, denn diese könne sie rocken, so Leila.

Wenn Leila alle Sprachen der Welt sprechen und verstehen könnte, würde sie ein richtig crazy Album herausbringen.

Grundsätzlich bevorzugt Leila schlechte vor guten Nachrichten, weil sie sich so auf etwas freuen könne.

Im Video gehts zum ganzen Frage-und-Antworten-Spiel. Das Konzert von Leila wird am Sonntag um 20.15 Uhr hier im Stream auf blue News und auf der blue News App und auf blue Zoom übertragen.

Erlebe die besten Konzerte mit blue Music zVg Swisscom schafft mit blue Music und als Sponsorin der renommiertesten Musikfestivals in der Schweiz einzigartige Erlebnisse vor Ort, unterwegs und zu Hause. Wir begleiten zahlreiche der besten und grössten nationalen Open Airs und zeigen die Stars der Szene vor und hinter den Kulissen exklusiv auf allen unseren Kanälen: online bei blue News, auf Social Media und mit blue Zoom und blue TV auch auf dem grossen Bildschirm zu Hause.

Mehr zum Gurtenfestival