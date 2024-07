Sie eröffnet den Gurten mit «Say it Right» und schnell hat man das Gefühl, sie verschenkt ihre Hits zu schnell. Doch spätestens als sie dann von «Maneater» zu «Turn off the Light» und «I’m Like a Bird» übergeht, wird klar: Nelly Furtado hat nur Hits.

Sie ist alles andere als ein One Hit Wonder. Und sie gibt dem Gurten das, was er in dieser Edition noch gebraucht hat: Einen richtigen Weltstar.

Nerry Furtado als krönender Abschluss des Gurtenfestivals 2024 Nelly Furtado eröffnet als letzter Hauptact am Samstagabend. Bild: Madcom / Roman Gaigg Sie schafft es, das Publikum ab dem ersten Moment in ihren Bann zu ziehen. Bild: Madcom / Roman Gaigg Sie tritt auf, als wäre sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Bild: Madcom / Roman Gaigg Die Menge tobt. Bild: Madcom / Roman Gaigg Nerry Furtado als krönender Abschluss des Gurtenfestivals 2024 Nelly Furtado eröffnet als letzter Hauptact am Samstagabend. Bild: Madcom / Roman Gaigg Sie schafft es, das Publikum ab dem ersten Moment in ihren Bann zu ziehen. Bild: Madcom / Roman Gaigg Sie tritt auf, als wäre sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Bild: Madcom / Roman Gaigg Die Menge tobt. Bild: Madcom / Roman Gaigg

Wir geniessen das Konzert und verabschieden uns von diesem Gurten. Es war eine Freude für euch zu tickern. Schlaft gut.