Benjamin Amaru war einer der ersten Acts, der am diesjährigen Berner Gurtenfestival spielen durfte. Im Video erzählt der Sänger, was offene Fenster mit dem Gefühl von Freisein zu tun haben.

Samina Stämpfli Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als einer der ersten Acts am Gurtenfestival stand, performte Benjamin Amaru am Mittwochabend auf der Waldbühne.

blue News traf den Sänger vor seinem Auftritt.

Im Interview spricht er über Kindheitsträume und seine kommende Tour. Mehr anzeigen

Seit Benjamin Amaru 2018 seine erste Single «Water Falls» veröffentlichte, ist der Appenzeller Musiker nicht mehr aus der Schweizer Musikszene wegzudenken. Der Musiker zählt über 800'000 monatliche Hörer*innen auf Spotify und gehört damit zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern auf den Streaming-Plattformen.

Am Mittwoch hat er am frühen Abend auf dem Gurten sein Live-Programm zum Besten gegeben.

blue Music erzählt er, was der Name seines neuen Albums mit den Träumen seiner Kindheit zu tun hat und weshalb «Freude haben» seine Lieblingsemotion ist. Er erklärt zudem, was offene Fenster mit dem Gefühl von Freisein zu tun haben.

Über seine Heimat sagt er: «Im Appenzellerland sieht es aus, wie die Schweiz im Kino dargestellt wird.» Er hoffe, dass es trotz aller Veränderungen, die passieren, nie seinen Charme verliere.

In der Nacht träumt er jedoch von etwas Anderem. Nämlich vom Klettern mit Freunden, mit denen er im richtigen Leben diesen November auf Tournee durch die Schweiz, Deutschland und Österreich geht. Wieso es für diesen «Roadtrip» keine Playlist gibt, jedoch aber einen DJ, verrät er ebenfalls im Interview.