Quiz im Montreux Jazz Festival: Fussballer oder Musiker? In diesem Jahr fällt der Start des Montreux Jazz Festivals in die Zeit der Fussball-EM. Ob die Besucher*innen am Genfersee mehr Ahnung von Fussball als von Musik haben, erfährst du im Video. 05.07.2024

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während des Montreux Jazz Festivals finden auch Spiele der Fussball-EM statt.

blue News hat die Festivalbesucher*innen getestet, ob sie sich besser in Musik oder Fussball auskennen.

Im Video-Quiz müssen Passanten am Genfersee erraten, ob es sich auf dem Foto um einen Tschutter oder Musiker handelt. Mehr anzeigen

Musikfans im Fussballfieber: Auch am Montreux Jazz Festival wollen sich die Besucher*innen die EM-Spiele nicht entgehen lassen. Entlang der Uferpromenade gibt es Public Viewings, an denen die Viertelfinalspiele ausgestrahlt werden.

Heute fiebert die ganze Schweiz dem Match gegen England entgegen. Wie sich die Nati dort schlägt, wird sich zeigen. Wir haben derweil am Jazz Festival in Montreux getestet, ob sich die Menge besser in Fussball oder Musik auskennt. Im Quiz mussten unsere welschen Freunde erraten, ob es sich um einen Tschutter oder Sänger handelt.

Im Video erfährst du, wie sich die Festivalgänger*innen geschlagen haben und ob sie mehr Ahnung von Musik oder Fussball haben.