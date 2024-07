Sängerin Mahalia über Schweizer Musikerin: «Beatrice Egli ist so schön» Für die britische R&B-Sängerin Mahalia ist es bereits der zweite Auftritt am Montreux Jazz Festival. Im Video testet blue News ihr Wissen über Schweizer Musiker. Beim Erkennen fällt sie zwar durch, dafür findet sie Beatrice Egli «so schön». 09.07.2024

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend stand die britische Sängerin Mahalia im Casino auf der Bühne.

Es ist bereits das zweite Mal, dass das 26-jährige Ausnahmetalent Teil des Montreux Jazz Festival ist.

Im Video testet blue News ihr Wissen über Schweizer Musiker*innen. Mehr anzeigen

Montreux Jazz Festival Das Montreux Jazz Festival findet vom 5. bis 20. Juli 2024 statt. Auch dieses Jahr werden sich wieder Starts der Extraklasse die Klinke reichen. blue Music fasst für dich alle wichtigen News rund um Shows und Stars zusammen, zeigt dir die besten Festival-Highlights im Video und bringt dir exklusive Konzerte gratis im Livestream direkt ins Wohnzimmer! Emilien Itim

Es ist bereits das zweite Mal, dass Mahalia am Montreux Jazz Festival auftritt. Der britische R&B-Star freut sich, erneut Teil des Line-ups sein zu dürfen, wie die 26-jährige Engländerin im Interview mit blue News gesteht. «Das Schweizer Publikum macht so Spass. Ich weiss noch, als ich das letzte Mal hier war, haben alle getanzt. Die ganze Zeit», so Mahalia.

Ihre Liebe zur Musik hat die junge Künstlerin bereits in die Wiege gelegt bekommen. Denn ihre Eltern sind beide Sänger. Mit gerade einmal 13 Jahren zieht Mahalia einen Vertrag bei einem Plattenlabel an Land. Mit einem Mix aus Neo Soul, R&B, Hip-Hop und einer unverkennbaren Stimme fasziniert sie heute ihre Fans auf der ganzen Welt.

Vor ihrem Auftritt am Montagabend am Genfersee testet blue News ihr Wissen zu Schweizer Musiker*innen. Wie sich Mahalia schlägt, siehst du im Video. So viel schon einmal vorweg: Beatrice Egli hat es ihr angetan, sie findet sie «so schön».

Und als kleiner Spoiler – sie weiss nicht, wer unser Musiktalent Nemo ist.