Christina und Luca Hänni finden sich in ihre Rolle als Eltern ein und lernen täglich dazu. Mama Christina erzählt auf Instagram von den Herausforderungen, die das Elternsein mit sich bringt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christina und Luca Hänni sind vor etwas mehr als einer Woche Eltern einer Tochter geworden.

Nun berichtet Mami Hänni auf Instagram von den Herausforderungen, die das Stillen mit sich bringt.

Luca Hänni geniesst derweil seine neue väterliche Verantwortung: «Ich kommentiere alles singend.»

Vor etwas mehr als einer Woche begrüssten Luca und Christina Hänni ihre Tochter auf der Welt.

Auf Instagram gibt die 34-Jährige ihren Fans ein Update über das Leben als Mutter.

So zeigt sie nicht nur die winzigen Füsschen ihres Neugeborenen, sondern teilt auch ihre Erfahrungen und Erkenntnisse der ersten Tage mit dem Nachwuchs. Sie berichtet über die Herausforderungen und Lernprozesse, die das Elternsein für sie mit sich bringt.

Christina Hänni zeigt auf Instagram die Füsschen ihrer Tochter. christina.haenni / Instagram Screenshot

Sie habe keine Erwartungen gehabt fürs Wochenbett. Was sie aber unterschätzt habe, sei das Stillen: ein Full-time-Job.

«Und ich bin viel arbeiten gewohnt.» Aber wie lange, wie oft und wie intensiv das Baby sie körperlich braucht, wird Christina Hänni erst jetzt richtig klar.

Christina Hänni entschuldigt sich für die Funkstille

Christina Hänni betont denn auch, wie wichtig es sei, dass man sich mental auch Zeit für sich nehme.

Man vergesse in der Zeit, an sich zu denken, an die Heilung nach der Geburt: «Und dass man eine riesige Wunde hat im Körper.»

Die frischgebackene Mutter entschuldigt sich trotzdem bei ihren Fans für die derzeitige Funkstille, erklärt aber, dass sie die ersten Tage mit ihrem Neugeborenen in vollen Zügen geniessen möchte.

Luca Hänni: «Ich bin jetzt schon Wickel-Profi»

Im Hause Hänni kehrt also langsam eine Art Alltag ein – wenn auch keine wirkliche Routine, wie Christina betont. Luca und sie lernen allmählich, die Bedürfnisse ihrer Tochter zu erkennen und zu verstehen.

«Ich komme mit den Nächten super klar», berichtet Christina. «Vielleicht ist es das Adrenalin. Ich will sie die ganze Zeit abknutschen und anstarren.»

Luca singt für seine neugeborene Tochter. lucahaenni1 / Instagram Screenshot

Auch Luca Hänni geht auf in seiner Vaterrolle, wie er in der ersten Folge ihres gemeinsamen Podcasts als Eltern «Don't Worry Be Hänni» erzählt: «Ich bin jetzt schon Wickel-Profi.»

Den ersten Spaziergang mit der Tochter hat Luca ebenfalls hinter sich – aus einem eher egoistischen Grund, wie er zugibt: «Ich musste einfach mal raus.»

Christina Hänni ist überrascht, wie laut ihre Tochter pupst

Luca Hänni singt täglich für seine Tochter, oft in Form von improvisierten, melodischen Kommentaren zu seinen alltäglichen Aktivitäten. «Ich kommentiere alles singend, wie Marshall aus ‹How I Met Your Mother›», lacht er.

Und auch Christina Hänni kann sich in ihrer Story ein Lachen nicht verkneifen, als sie ihren 388'000 Followern (5000 mehr als Ehemann Luca!) erzählt: «Ich bin überrascht, wie laut so ein kleines Wesen pupsen kann!»

Luca und Christina Hänni lernten sich 2020 in der Tanzshow «Let's Dance» kennen und verliebten sich. Im August letzten Jahres gaben sie sich in Italien im familiären Rahmen das Jawort. Die Schwangerschaftsnews folgten wenige Monate später.

