Luca und Christina Hänni werden demnächst zum ersten Mal Eltern. Jetzt sprach das Paar in einem Interview über die Schwangerschaft. Der Sänger verriet zudem, dass er unbedingt bei der Geburt dabei sein will.

In einem Interview sprachen Christina und Luca Hänni über die vergangenen Wochen und Monate.

Der Sänger will unbedingt bei der Geburt dabei sein will: «Das würde ich nie verpassen.» Mehr anzeigen

Seit bekannt ist, dass Christina und Luca Hänni in diesem Frühling zum ersten Mal Eltern werden, vergeht kaum ein Tag, an dem die Tänzerin und der Sänger ihre Follower*innen in den sozialen Medien nicht mit irgendwelchen Baby-News füttern.

Und die Fans müssen auch nicht fürchten, dass der Infofluss demnächst gekappt werden könnte.

Über die Schwangerschaft und die ersten Erfahrungen als junge Eltern wollen die Hännis künftig nicht nur in den sozialen Medien informieren, sondern auch in einem neuen Podcast sprechen, der am Donnerstag, 21. März, lanciert werden soll.

Christina Hänni: «Kriegen wir das alles gut hin?»

Das Baby ist noch nicht auf der Welt, trotzdem wirbelt es das Leben der werdenden Eltern schon «komplett durcheinander». Im Interview mit Bunte.de sagt Christina Hänni: «Es ist super-aufregend für uns. Jeder Tag sieht anders aus.»

Und weiter: «Man macht sich Gedanken. Wie wird es? Wie machen wir das? Kriegen wir das alles gut hin? Das ist eine komplett neue Reise und eine neue Herausforderung für uns.»

Auch der werdende Vater sagt, dass er Veränderung spüre. «Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auch ein bisschen schwanger. Meine Hormone spielen verrückt. Ich esse auch definitiv mehr», so Luca Hänni.

Luca Hänni will die Geburt auf keinen Fall verpassen

Für den Sänger ist zudem klar, dass er bei der Geburt dabei sein will. «Auf jeden Fall, das würde ich nie verpassen.» Ist das Kind erst mal da, wollen die Hännis das Leben als Familie in der ersten Zeit in Ruhe geniessen.

«Es ist geplant, dass ich mir, wenn das Kind kommt, natürlich auch mehr Zeit nehme», sagt Luca Hänni. Ob damit auch gemeint ist, dass das Paar in den sozialen Medien ein Pause einlegen wird, sagt der Sänger nicht.

Das Kinderzimmer ist im übrigen bereits fertig eingerichtet. Das ist auch besser so, weil Christina Hänni dieser Tage eine Erfahrung macht, die viele werdenden Mütter kennen: «So langsam merke ich, dass es mit der Kurzatmigkeit anfängt. Es ist jetzt nicht mehr so einfach, die Treppe hoch- und runterzulaufen.»

Sie merke sogar, sagt die 34-Jährige, dass sie ausser Atem komme, wenn sie Sprachnachrichten aufnehme. «Die Leute lachen dann immer ein bisschen, weil ich ja eigentlich die fitte Sportlerin bin. Aber so fit bin ich gerade nicht mehr.»

Podcast wird zu Hause aufgenommen

Der Podcast der Hännis wird übrigens im Musikstudio im Keller des gemeinsamen Hauses aufgenommen. «Das ist das Schöne», sagt Luca Hänni.

Und weiter: «Das ist so eine intime Runde, in der wir zu Hause unter uns quatschen und in der dann plötzlich auch ganz andere Geschichten aufkommen.»

Das heisst, es wird also in dem Podcast nicht nur um Themen wie Windelnwechseln, Babyschwimmen und Sorgen junger Eltern gehen.

Das Paar will auch über sein Leben in der Schweiz und in Deutschland sprechen – und natürlich auch über die RTL-Tanzshow «Let’s Dance», die aktuell wieder läuft.

