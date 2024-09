Elton John und David Furnish sind seit über 30 Jahren ein Paar, sie haben zwei Söhne: Zachary und Elijah. imago/E-PRESS PHOTO.com

Die Kinder von Elton John machen sich mit seinem zunehmenden Alter mehr Sorgen um ihn. Vor allem, dass er bei den grossen Momenten in ihren Leben nicht mehr da sein wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der neuen Dokumentation «Elton John: Never Too Late» sprechen seine Söhne über ihre Ängste bezüglich seines Todes.

Elton John zeigt sich besorgt darüber, bei wichtigen Lebensereignissen seiner Kinder möglicherweise nicht mehr dabei zu sein.

Die Dokumentation wird ab dem 13. Dezember auf Disney+ verfügbar sein und feierte ihre Premiere im September beim Toronto Film Festival. Mehr anzeigen

Das Leben von Musiker Elton John (77) wird in einer neuen Dokumentation frisch beleuchtet. Es gab bisher schon ein paar Filme über die Karriere des Briten, auch der Biopic-Film «Rocketman» wurde gedreht.

Nun kommt «Elton John: Never Too Late». Darin erzählen unter anderem seine Söhne Zachary (13) und Elijah (11) von ihren Ängsten, was ihren ikonischen Vater angeht. Sie fürchten sich vor seinem Tod.

«Sie lieben ihren Daddy»

«Sie denken über meine Sterblichkeit nach. Sie machen sich Sorgen darum», sagt John, «bei David ist das nicht so, nur bei mir.» David Furnish und Elton John sind seit über 30 Jahren ein Paar, 2014 haben sie geheiratet.

«Meine Söhne wollen, dass ich für immer da bin, ich wäre gern für immer da», fügt der Musiker an. «Sie lieben ihren Daddy.»

Elton John muss der Tatsache dennoch ins Auge schauen, dass er für die grossen Momente im Leben von Zachary und Elijah nicht da sein wird. Auch wenn er sich wünsche, ihre Heirat und ihren Nachwuchs zu sehen – man wisse aber nie, sagt er.

Die Doku «Elton John: Never Too Late» wird ab 13. Dezember bei Disney+ abrufbar sein. Erstmalig wurde sie Mitte September am Toronto Film Festival gezeigt.

