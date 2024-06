The Voice of Baceprot treten 2024 am Glastonbury Festival in England auf. Das Besondere an der Frauenband aus Indonesien? Sie sind die erste Gruppe, die am renommierten Festival mit dem Kopftuch auftreten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Coldplay, Dua Lipa und weitere bekannte Künstler treten beim Glastonbury Festival 2024 im Südwesten Englands auf.

Die indonesische Alternativ-Metallband Voice of Baceprot, die mit Hijab auftritt, wird als erste indonesische Band auf der Hauptbühne des Festivals spielen.

Voice of Baceprot begannen ihre Karriere mit Coversongs und haben inzwischen eigene Lieder geschrieben sowie Bühnen in den USA und Frankreich erobert. Mehr anzeigen

Bands wie Coldplay und grosse Namen wie Dua Lipa treten am Glastonbury Festival 2024 im Südwesten Englands auf.

Das sind nur ein paar der bekannten Musikgrössen, die am bekannten englischen Openair dieses Jahr auftreten.

Dieses Jahr ist eine besondere Frauengruppe dabei: Die Band Voice of Baceprot aus Indonesien ist eine Alternativ-Metallband und geht mit dem Hijab, also dem Kopftuch der Musliminnen, auf die Hauptbühne.

Voice of Baceprot starteten ihre Karriere mit Coversongs

Vor zehn Jahren starteten die drei Frauen der Band Voice of Baceprot ihr musikalisches Abenteuer, indem sie Songs von Bands wie den Red Hot Chili Peppers und Metallica coverten.

Die Voice of Baceprot im Juni 2017 an einem Konzert in Jakarta, Indonesien: Sängerin Firda Kurnia (links) und Bassistin Widi Rahmawati (rechts). Schlagzeugerin Euis Siti Aisyah ist nicht im Bild. imago/ZUMA Press

Inzwischen schreiben sie ihre eigenen Songs und haben bereits Bühnen in den USA und Frankreich erobert.

Am Freitag werden sie als erste indonesische Band beim renommierten Glastonbury-Festival im Südwesten Englands auftreten.

Vor diesem bisher grössten Auftritt zeigen sich die Musikerinnen aufgeregt, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten, da sie die Bühne mit bekannten Künstlern wie Coldplay und Shania Twain teilen werden. Überhören wird man Voice of Baceprot wohl kaum, denn Baceprot bedeutet auf Sundanesisch laut.

