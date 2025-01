Die 24-jährige Yuval Raphael wird für Israel am ESC 2025 singen. instagram/yuvalraphael

Yuval Raphael, die einen Hamas-Angriff überlebte, wird Israel beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten. Die 24-Jährige gewann eine israelische Casting-Show.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yuval Raphael wird Israel beim Eurovision Song Contest 2025 vertreten, nachdem sie die Casting-Show «Hakochav Haba» am 22. Januar gewonnen hat.

Die 24-Jährige überlebte den Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 und nutzt ihre Gesangskarriere, um ihre Erlebnisse und ihre Stimme der Welt näherzubringen.

Ihr Lied für den Wettbewerb wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben, und sie sieht den ESC als Plattform, um ihre Geschichte zu teilen und Israel zu repräsentieren. Mehr anzeigen

Yuval Raphael wird Israel beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten. Die 24-jährige Sängerin überlebte den verheerenden Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023, bei dem sie sich in einem Luftschutzbunker unter Leichen versteckte. Von den über 40 Menschen im Schutzraum überlebten nur elf. Diese traumatischen Erlebnisse haben sie nicht davon abgehalten, ihre Gesangskarriere zu verfolgen.

Am 22. Januar setzte sich Raphael in der israelischen Casting-Show «Hakochav Haba» durch. Nach ihrem Sieg zeigte sie sich überwältigt und dankbar für die Gelegenheit, ihr Land auf der grossen Bühne in der Schweiz zu vertreten.

Ihr Lied für den Wettbewerb wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Sie will ihre Stimme und Geschichte teilen

«Musik ist ein starker Bestandteil meines Heilungsprozesses», sagt Raphael. Seit einem Jahr verfolgt sie ihre professionelle Gesangskarriere und nutzt ihre Plattform, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie trat sogar vor dem UN-Menschenrechtsrat auf, um ihre Geschichte zu teilen. Beim ESC möchte sie Israel aus einer Position der Stärke repräsentieren und der Welt ihre Erlebnisse näherbringen.

Seit ihrem ersten Auftritt in der Casting-Show im November betont Raphael, dass die Welt aus erster Hand erfahren soll, was sie durchgemacht hat. Sie möchte sicherstellen, dass niemand ihre Erfahrungen in Frage stellt. Ihre Teilnahme am ESC ist nicht nur ein musikalischer Wettbewerb, sondern auch eine Möglichkeit, ihre Stimme und ihre Geschichte zu teilen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment