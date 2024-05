ESC-Star schmuggelt politischen Protest in Liveshow

Die Portugiesin Iolanda schmuggelte einen politischen Protest in die Sendung. KEYSTONE

Die Portugiesin Iolanda schmuggelte einen politischen Protest in die ESC-Sendung: Sie klebte sich ganz besondere Nägel an.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Versteckter politischer Protest am ESC.

Die Portugiesin Iolanda klebte sich Palästina-Nägel an.

Ausserdem rief sie eine Friedensbotschaft ins Mikrofon. Mehr anzeigen

Mit ihrem Song «Grito» belegte die portugiesische Künstlerin Iolanda am Samstagabend beim grossen Finale des Eurovision Song Contest den 10. Platz. Doch trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen und zahlreicher Regeln, dass politische Botschaften am ESC aussen vor bleiben sollen, schaffte es die Portugiesin, eine Anti-Israel-Botschaft in die Sendung zu schmuggeln.

Findigen Nutzern auf X fiel auf, dass Iolandas Fingernägel ganz besonders bemalt sind. Sie erinnern an das Muster der Kufiya, ein Kopftuch, welches in der arabischen Welt getragen wird. Diese waren weiss-schwarz und rot-weiss gefärbt – in den Farben der palästinensischen Flagge.

Iolandas Nägel waren in den palästinensischen Farben gefärbt. X

Die Sängerin hielt die Nägel immer wieder demonstrativ in die Kamera. So etwa direkt nach ihrem Auftritt, als sie beim Abgang von der Bühne noch die Worte «Es wird Frieden herrschen» ins Mikrofon rief. Auch bei der vorangehenden Flaggenparade hielt sie die Nägel in die Kamera.

Als sie zudem beim Juryvoting von Kroatien, Grossbritannien und Frankreich je 12 Punkte erhielt, deutete sie immer wieder auf ihre Nägel.

Zudem soll ihr Kleid gemäss Angaben auf X von einem palästinensischen Designer stammen.

iolanda wears custom AW24 dress at the ESC Turquoise Carpet pic.twitter.com/4N3cQEjTWv — Trashy Clothing (@trashyxclothing) May 5, 2024

Politische Botschaften sind am ESC eigentlich streng verboten. So wurde von den Veranstaltern unter anderem die palästinensische Flagge im Saal verboten. Ausserdem dürfen die Künstler bei den Shows keine Statements abgeben.

Das führte unter anderem dazu, dass Nemo seine Flagge, die er für die nonbinäre Community zeigen wollte, hineinschmuggeln musste. Von einem Journalisten wurde Nemo gefragt, wie es möglich gewesen sei, die nonbinäre Flagge bei der Einlaufshow zu zeigen.

Daraufhin antwortete Nemo: «Ich habe meine Flagge hineingeschmuggelt. Ich finde das eine Doppelmoral. Ich habe den Code gebrochen und gerettet. Vielleicht muss der Eurovision auch gerettet werden.»