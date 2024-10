Tod von Liam Payne: Fans trauern auf der ganzen Welt – auch in Zürich und Bern Fans auf der ganzen Welt nehmen Abschied vom ehemaligen One- Direction-Mitglied Liam Payne. Auch in der Schweiz werden unter anderem beim Wankdorf in Bern Kerzen angezündet. 23.10.2024

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liam Payne, 31, stirbt nach einem Sturz von einem Balkon in Argentinien, angeblich unter Drogeneinfluss, nach einem Besuch des Konzerts von Louis Tomlinson in Buenos Aires.

Fans weltweit trauern mit Kerzenzeremonien, insbesondere in London, Barcelona und der Schweiz, wo viele seiner Lieder gespielt werden.

Ehemalige Bandkollegen und Familienmitglieder haben ihre Trauer öffentlich bekundet, während weltweite Gedenkveranstaltungen stattfinden. Mehr anzeigen

Der Tod von Liam Payne hat die Musikwelt und Fans schockiert. Der 31-Jährige stürzt in Argentinien – angeblich unter erheblichem Drogeneinfluss – von einem Balkon und stirbt. In Südamerika war er, um ein Konzert seines Freundes und Ex-Bandkollegen Louis Tomlinson zu besuchen.

Nachdem die Mitglieder von One Direction ihre Trauer bekundet, Liams Ex-Freundin und seine Schwester sich von ihm verabschiedet haben, zünden nun die Fans auf der ganzen Welt Kerzen an.

Der Brite war gerade in seiner Heimat eine grosse Nummer. Viele Fans haben sich deshalb im Kensington Park in London eingefunden, um ihm zu gedenken. Auch in Barcelona leuchten Kerzen, stehen Bilder vom 31-Jährigen.

Fans in der Schweiz betroffen

In der Schweiz traf diese Todesmeldung des Sängers die Fangemeinschaft wie ein Blitz. Die Anhänger von One Direction spielten Liam Paynes Songs, gedenken ihres Idols.

So haben sich beispielsweise einige Gleichgesinnte vor dem Wankdorf Stadion in Bern eingefunden, um auf den Treppen gemeinsam zu trauern. Die britische Popgruppe trat dort vor rund zehn Jahren auf. In Zürich finden sich ebenfalls einige Fotos und Kerzen für den jungen Musiker.

Auch in Paris, Sydney oder Glasgow kamen Fans zusammen und haben unter anderem «What Makes You Beautiful» von One Direction gesungen.

