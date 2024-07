Red Bull Jukebox mit Hecht - Prosecco (live) Machen Hecht jetzt Karriere als Deutschrap-Stars? Nicht ganz. Für das Format «Red Bull Jukebox» wagt sich die Band aber in ganz neue Gefilde – und du kannst den Konzertfilm dazu nun gratis streamen. 23.07.2024

blue News Redaktion Martina Stadelmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hecht sind eine Schweizer Mundart-Pop-Band aus Luzern.

Zusammen mit Red Bull brachten sie das Fromat «Red Bull Jukebox» zum ersten Mal in die Schweiz.

Fans durften vorab über Genre, Mood und vieles mehr abstimmen.

Der Konzertfilm zum Event ist nun auf blue Music verfügbar.

Ein Konzert im ausverkauften Hallenstadion spielen? Für Hecht gar kein Problem. Ein Konzert spielen, bei dem Fans vorab über Songs, Stimmungen oder gar Genres bestimmen dürfen? Das ist eine ganz andere Liga.

So schnell lässt sich die Band rund um Frontmann Stefan Buck aber nicht einschüchtern – und liefert ab. Vor ausverkauftem Haus spielen sie Hits wie «Prosecco» als Deutschrap-Version, tanzen im Flamingo-Kostüm zu «Besch ready für die Liebi vo mir» oder spielen «Prosecco» mit Streicherensemble.

«A night to remember»

«A night to remember», rief Stefan Buck dann auch beim Gang durch die Menge. Das war es auch für das Publikum in der Zürcher «The Hall». Von Anfang bis Ende sangen Fans die Songs mit – wie man es sich von einem Hecht-Konzert eben gewohnt ist.

Du konntest nicht am Konzert dabei sein? Keine Sorge, der Konzertfilm wird am 24. Juli 2024 um 20.30 Uhr im Free TV auf blue Zoom gezeigt und ist ab sofort jederzeit in der blue Music Mediathek zum Streamen verfügbar.