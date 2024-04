Trotz viel Musikprominenz am Zermatt Unplugged – an die Berühmtheit des Matterhorns kommt wohl niemand ran. Roman Gaigg

Fünf Tage, 145 Shows, 17 Bühnen: Das Zermatt Unplugged verwandelt den Walliser Ferienort fünf Tage lang in die Musikhauptstadt der Schweiz. Alle Entwicklungen zum ersten Festival im Jahr liest du im Ticker.

15.41 Uhr Das läuft am Donnerstag noch «Songs live zu spielen, heisst für mich Vollkommenheit», lässt sich Michael Patrick Kelly auf der Festival-Webseite zitieren. Gelegenheit dazu bietet sich dem charismatischen Singer-Songwriter um 20.30 Uhr auf der Zeltbühne. Auch die Berliner Band SIND werden dem Publikum um 18.45 Uhr im Taste Village mit ihrer mitreissenden Rock-Musik mit maximalem Pop-Approach einheizen. Ein Highlight steht etwas später auf dem Programm: Der Brite Jack Savoretti überzeugt seine Fans mit der Vielseitigkeit seiner Stimme: Mal ist sie sanft, dann wieder kraftvoll. Sein Konzert im legendären Vernissage-Club kann ab 21.15 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom und zeitgleich im Stream auf bluenews.ch/music verfolgt werden. Tritt heute Abend auf: der britische Singer/Songwriter Jack Savoretti. Roman Gaigg

14.12 Uhr Güetä Tag aus Zermatt Herzlich willkommen zum Zermatt-Unplugged-Ticker. Ab dem dritten Festivaltag berichtet blue News live vor Ort. Und bei unserer Ankunft zeigt sich Petrus besonders gnädig: Strahlender Sonnenschein und Temperaturen bis 14 Grad verwandeln Zermatt in ein malerisches Bergdorf – das Thermometer steigt in den kommenden zwei Tagen sogar bis auf 21 Grad. Vor dem Hauptzelt im Taste Village sorgt derzeit der US-Amerikaner Dekker für sanfte Indie-Folk-Klänge. Ein paar Eindrücke vom wohl intimsten Festival der Schweiz findest du in der Galerie. Zermatt Unplugged Donnerstag Das Taste Village an zentraler Lage vereint Unplugged Musik mit einheimischer Gastronomie. Bild: Roman Gaigg Das Wahrzeichen der Schweiz schlechthin: Das Matterhorn präsentiert sich von seiner schönsten Seite und ist ein beliebtes Fotosujet der zahlreichen Tourist*innen im Dorf. Bild: Roman Gaigg Am Donnerstagnachmittag sind die Besucher*innen bereits zahlreich im Taste Village – kein Wunder bei diesen frühlingshaften Verhältnissen. Bild: Roman Gaigg Der Hut ist sein Markenzeichen: Der US-Amerikaner Dekker sorgt gemeinsam mit dem Berliner Schlagzeuger Stefan Wittich für Stimmung. Bild: Roman Gaigg Die Gassen in Zermatt sind geschmückt und gut besucht. Bild: Roman Gaigg Das Taste Village steht mitten im Dorf – entsprechend ist auch überall Musik zu hören. Bild: Roman Gaigg Sonnenbrillen sind heute definitiv die meistgebrauchten Accessoires auf dem Festivalgelände. Bild: Roman Gaigg Zeichnet ein Bergdorf wie Zermatt aus: die malerische Kulisse im Hintergrund. Bild: Roman Gaigg Zermatt Unplugged Donnerstag Das Taste Village an zentraler Lage vereint Unplugged Musik mit einheimischer Gastronomie. Bild: Roman Gaigg Das Wahrzeichen der Schweiz schlechthin: Das Matterhorn präsentiert sich von seiner schönsten Seite und ist ein beliebtes Fotosujet der zahlreichen Tourist*innen im Dorf. Bild: Roman Gaigg Am Donnerstagnachmittag sind die Besucher*innen bereits zahlreich im Taste Village – kein Wunder bei diesen frühlingshaften Verhältnissen. Bild: Roman Gaigg Der Hut ist sein Markenzeichen: Der US-Amerikaner Dekker sorgt gemeinsam mit dem Berliner Schlagzeuger Stefan Wittich für Stimmung. Bild: Roman Gaigg Die Gassen in Zermatt sind geschmückt und gut besucht. Bild: Roman Gaigg Das Taste Village steht mitten im Dorf – entsprechend ist auch überall Musik zu hören. Bild: Roman Gaigg Sonnenbrillen sind heute definitiv die meistgebrauchten Accessoires auf dem Festivalgelände. Bild: Roman Gaigg Zeichnet ein Bergdorf wie Zermatt aus: die malerische Kulisse im Hintergrund. Bild: Roman Gaigg Mehr anzeigen

Zermatt Unplugged 2024 Das Zermatt Unplugged findet vom 9. bis 13. April 2024 im Wallis statt. Mit dabei sind Birdy, James Arthur, Gregory Porter und viele mehr. Das Beste: Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte aus Zermatt live im Stream! Auf der Zermatt-Unplugged-Festivalseite findest du alle News rund um Shows, Stars und Musik. Hanna Büker Atance for Zermatt Unplugged

Hautnahe Konzerterlebnisse in stilvoll inszenierten Locations im Dorf und in den Bergen: Von Dienstag bis Samstag, 9. bis 13. April, treffen sich Musikliebhaber*innen am Fusse des Matterhorns zum Zermatt Unplugged 2024.

145 Shows auf 17 Bühnen garantieren auch bei der 15. Ausgabe für ein buntes und abwechslungsreiches Programm. In diesem Jahr sind wieder hochkarätige, internationale Künstler*innen zu Besuch. Am Dienstag machte die britische Singer-Songwriterin Birdy den Auftakt, am Mittwoch legte ihr Landsmann James Arthur mit gefühlvollen Balladen nach.

Mit den eingängigen Melodien von Jack Savoretti, den Hits von Michael Patrick Kelly, den bittersüssen Klängen des Geschwister-Duos Angus & Julia Stone und der Stimmgewalt eines Gregory Porter sind auch in den nächsten Tagen Gänsehautmomente garantiert.

Als Medienpartner überträgt blue Music auch dieses Jahr wieder Konzerthighlights exklusiv im Free-TV auf blue Zoom und zeitgleich im Stream auf bluenews.ch/music. Alle Infos dazu findest du hier.