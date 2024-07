Die Schweizer Jazzmusikerin und Pianistin Irene Schweizer sitzt an ihrem Flügel in Zürich, am 18. Oktober 2005. Keystone

Die Grande Dame des Schweizer Jazz ist tot: Pianistin Irène Schweizer ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

SDA/che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Irène Schweizer, eine bedeutende Figur des modernen Jazz, wurde 1941 in Schaffhausen geboren und spielte weltweit auf grossen Bühnen.

Sie veröffentlichte zahlreiche Alben und setzte sich für die musikalische Frauenbewegung ein, unter anderem durch die Mitgründung des Taktlos-Festivals und des Jazz-Labels Intakt.

Schweizer erhielt mehrere Kulturpreise, darunter den Schweizer Grand Prix Musik 2018, und zog sich 2021 aus gesundheitlichen Gründen vom Konzertbetrieb zurück. Schweizer verstarb im Alter von 83 Jahren in Zürich. Mehr anzeigen

Jazzpianistin Irène Schweizer ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie verschied am Dienstag in einer Institution in Zürich, wie das Plattenlabel Intakt Records der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitgeteilt hat. Sie gilt als Grande Dame der Schweizer Jazzszene.

Die 1941 in Schaffhausen geborene Schweizer zählte zu den prägenden Persönlichkeiten des modernen Jazz. Vom Dixieland im elterlichen Restaurant hatte es die Autodidaktin zum Free Jazz auf den Bühnen der Welt gebracht. So trat sie unter anderem in Berlin, Tokio, New York, London und Amsterdam auf.

Die Pianistin und Schlagzeugerin erkundete in den 1960er-Jahren die Zürcher und Londoner Jazzszene. Zusammen mit dem Schlagzeuger Pierre Favre setzte sie wichtige Impulse im Bereich des Free Jazz und des improvisierten Klavierspiels.

Ausnahmekünstlerin und Aktivistin

Schweizer veröffentlichte zahlreiche Solo- und Duo-Alben. Zudem engagierte sie sich für die musikalische Frauenbewegung Europas. Sie war Mitbegründerin des Taktlos-Festivals, der Werkstatt für improvisierte Musik Zürich (WIM) und des Jazzlabels Intakt.

Schweizer wurde in ihrer Karriere mit mehreren Kulturpreisen geehrt. 2018 erhielt sie den Schweizer Grand Prix Musik überreicht. Im Sommer 2021 hatte sich Schweizer kurz nach ihrem 80. Geburtstag aus gesundheitlichen Gründen vom Konzertbetrieb zurückgezogen. Sie verzichtete auf grosse Reisen und Auftritte auf grossen Bühnen.

