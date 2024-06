Lena Meyer-Landrut sagt Konzert wegen medizinischem Notfall ab

Sängerin Lena Meyer-Landrut war Coach bei der Sat.1-Show «The Voice Kids». Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Wegen eines medizinischen Vorfalls ist ein Auftritt von Lena Meyer-Landrut auf dem Münchner Tollwood-Festival am Samstagabend ganz kurzfristig abgesagt worden.

Wie ein Konzertbesucher berichtete, warteten die Zuschauer*innen am Samstagabend auf den Auftritt der Musikerin und ihrer Band, als eine Durchsage darüber informierte, dass es etwas länger dauere, weil jemand zusammengebrochen sei.

Einige Zeit später habe dann eine Frau die Bühne betreten und – ohne Angabe von Gründen – mitgeteilt, dass das Konzert ausfallen müsse. «Leider musste der Auftritt von Lena kurzfristig, aus plötzlichen gesundheitlichen Gründen abgesagt, werden», schrieb das Tollwood-Festival auf seiner Homepage und kündigte «weitere Informationen» für Montag an. «Vielen Dank für Ihr Verständnis.»

Wer genau von dem medizinischen Vorfall betroffen war, blieb zunächst unklar. Lena wäre – nach Auftritten der Sänger Tom Twers und Leony - der Hauptact des Abends gewesen.

Lena Meyer-Landrut tourt mit neuen Album

Die 33 Jahre alte Meyer-Landrut ist derzeit mit ihrem neuen Album «Loyal to myself» auf Tournee und sollte nach dem Konzert in München, bei dem als Special Guest Sängerin Leony dabei war, am Sonntag auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu auftreten.

