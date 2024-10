Schmusesänger Eros Ramazzotti ist wieder zu haben

Eros Ramazzotti auf der Bühne des Palasport in Rom im April 2023. KEYSTONE

Ciao amore: Schmusesänger Eros Ramazzotti ist wieder single. Mit einem emotionalen Post schreibt sich Dalila Gelsomino den Schmerz über das Beziehungsaus von der Seele.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der italienische Sänger Eros Ramazzotti ist wieder single.

Die Ex von Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino hat sich auf Social Media darüber ausgelassen.

Gelsomino hat nach dem Ende ihrer Beziehung den Schmerz über die Trennung öffentlich gemacht. In einem bewegenden Social-Media-Post teilte sie ihre Gedanken und Gefühle, die tief blicken lassen. Mehr anzeigen

Der italienische Popstar Eros Ramazzotti und Unternehmerin Dalila Gelsomino haben sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt.

Auf Instagram machte Gelsomino die Trennung öffentlich und beschrieb in emotionalen Worten die schwierige Phase, die dazu führte. «Eros und ich waren nicht mehr glücklich miteinander», erklärt die 35-Jährige und fügt hinzu: «Ich habe mit aller Kraft versucht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, aber es gibt Zeiten, in denen das Leben einem einfach beibringen will, loszulassen.»

Die Trennung sei mit «Monaten grossen Schmerzes und unendlichen Schweigens» verbunden gewesen, während derer sie mehrfach versucht habe, einen Schritt zurückzugehen. Bereits seit Monaten kursierten Gerüchte um eine mögliche Trennung, da das Paar seit letztem Jahr keine gemeinsamen Posts mehr auf Instagram teilte. Ramazzotti selbst äusserte sich bisher nicht zum Beziehungsende.

«Es waren sehr schmerzhafte Monate», schreibt Dalila Gelsomino über die Trennung von Eros Ramazzotti auf Social Media. Instagram

Ramazzotti und Gelsomino haben sich in Mailand kennengelernt

Dalila Gelsomino, die in der Immobilien- und Tourismusbranche tätig ist, lernte den 60-jährigen Sänger in Mailand kennen. Ihre Beziehung war von Anfang an in der Öffentlichkeit präsent.

Ramazzotti beschrieb seine Partnerin in einem früheren Interview als «stur wie die Hölle», was darauf hinweist, dass ihre Beziehung nicht immer einfach war.

Ramazzotti, der seine emotionalen Erlebnisse oft in seinen Songs verarbeitet, schweigt bislang über die Trennung.

Schon 2005 widmete er das Album «Calma Apparente» seiner gescheiterten Ehe mit Michelle Hunziker, mit der er nach wie vor ein gutes Verhältnis pflegt.

Gemeinsam haben sie die 27-jährige Tochter Aurora, die das Paar kürzlich zu Grosseltern machte.

