Rund 160'000 Besucher*innen zählten die Veranstalter des Openairs Frauenfeld im vergangenen Jahr. sda

Auf der Allmend in Frauenfeld versammeln sich vom 11. bis 13. Juli wieder Tausende Hip-Hop-Fans. In diesem Jahr glänzt das Openair mit grossen Namen wie Nicki Minaj oder Cro. Die neusten Ereignisse in unserem Ticker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Openair Frauenfeld findet in diesem Jahr vom 11. bis 13. Juli statt.

Es ist das grösste Hip-Hop-Festival Europas und bringt 2024 grosse Rap-Namen wie Nicki Minaj, Playboi Carti oder Cro auf die Bühne.

Im Slow Ticker berichten wir laufend über die neusten Ereignisse. Mehr anzeigen

17.26 Uhr So schaut das Festivalgelände aus Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Openair Frauenfeld (@openairfrauenfeld) Eine kleine Übersicht für alle, die vor Ort am Openair Frauenfeld sind. Und ein Eindruck für all diejenigen, die zu Hause sind, sich aber gerne ein Bild vom Festivalgelände machen wollen.

16.16 Uhr Mundartrapper Xen macht den Auftakt am Donnerstag auf der South Stage Am Donnerstagnachmittag versammeln sich Fans des Mundartraps vor der South Stage. Der Dietiker Xen performt vor einer ausgelassenen Meute, die Sonne strahlt vom Himmel – und die Atmosphäre ist bestens aufgeheizt. Impressionen des Konzerts findest du in der Galerie. Openair Frauenfeld 2024: Xen Xen ist am Donnerstag der erste Act auf der South Stage am Openair Frauenfeld. Bild: Madcom Der Dietiker Musiker rappt auf Mundart. Bild: Madcom Openair Frauenfeld 2024: Xen Xen ist am Donnerstag der erste Act auf der South Stage am Openair Frauenfeld. Bild: Madcom Der Dietiker Musiker rappt auf Mundart. Bild: Madcom Der Donnerstagabend am Openair Frauenfeld steht dann ein bisschen im Zeichen des Deutschraps. Bonez MC, Apache 207 und Ski Aggu stehen heute Abend unter anderem auf den Bühnen des legendären Hip-Hop-Festivals. Ersterer kannst du hier sogar ganz entspannt von zu Hause mit verfolgen.

Donnerstag, 11. Juli, 15.57 Uhr Herzlich willkommen zum Openair-Frauenfeld-Ticker blue News ist live vor Ort, wenn sich Frauenfeld dieser Tage wieder in ein Musik-Mekka für Rap-Fans verwandelt. Vom 11. bis 13. Juli findet auf der Allmend das grösste Festival Europas für Hip-Hop-Beats statt und wir berichten im Slow Ticker regelmässig über alles, was sich hier abspielt. Bereits am Mittwochabend gab es sogenannte «Pre Shows» von eingen Musiker*innen auf. Am heutigen «ersten richtigen» Festivaltag meint es der Wettergott gut mit den Besucher*innen und bringt die Rap-Fans ganz schön zum Schwitzen. Temperaturen bis über 30 Grad werden erwartet. Trinken also nicht vergessen! Doch die Freude könnte womöglich von kurzer Dauer sein, denn laut dem Bund soll es bald schweizweit zu schweren Gewittern kommen. Wenn du es nicht ans Openair Frauenfeld schaffst, bleibst du mit dem Ticker von blue News auf dem Laufenden. Und das Beste: Du kannst diverse Konzerte live verfolgen – bequem vom Sofa im Free-TV auf blue Zoom oder im Stream auf blue News. Mehr anzeigen

