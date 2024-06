«So schön, mein Mami ist auch hier!»

Nemo verzaubert mit «The Code» das Publikum in Zürich

Am Freitagabend war es endlich so weit: Nemo trat erstmals seit dem Sieg am Eurovision Song Contest in der Schweiz auf – und zwar im Rahmenprogramm der Zurich Pride. Der 24-jährige Popstar aus Biel verzauberte das Publikum von der ersten Sekunde an.

14.06.2024