So lief der erste Auftritt Nemos nach dem ESC-Sieg

Nemo verzaubert mit «The Code» das Publikum in Zürich Am Freitagabend war es endlich so weit: Nemo trat erstmals seit dem Sieg am Eurovision Song Contest in der Schweiz auf – und zwar im Rahmenprogramm der Zurich Pride. Der 24-jährige Popstar aus Biel verzauberte das Publikum von der ersten Sekunde an. 14.06.2024

Nemo heizte am Freitagabend den Besucher*innen des Pride-Festivals in Zürich ein. Der lang ersehnte erste Auftritt des Popstars nach dem ESC-Sieg fiel kurz aus, aber Nemo verzauberte das Publikum sofort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am späten Freitagabend, 14. Juni, gab Nemo in Zürich das erste Konzert nach dem Sieg am Eurovision Song Contest – und das erst noch gratis.

Der Popstar verzauberte das Publikum, das Nemo mit viel Gejubel empfing.

Der Auftritt fand im Rahmen der Zurich Pride statt. Mehr anzeigen

Es ist kurz vor 23 Uhr am Freitagabend, 14. Juni. Die Landiwiese am Zürichsee wird immer voller und alle Besucher*innen des Pride-Festivals sind nur aus einem Grund hier: Sie wollen Nemo sehen.

Der 24-jährige Popstar steht zum ersten Mal in der Schweiz auf der Bühne, seit dieser mit dem Song «The Code» am Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö gewonnen hat. Das Konzert ist auch noch gratis, der Andrang dementsprechend gross.

Tausende Fans erwarten das Bieler Gesangstalent. Als es endlich soweit ist, der 24-jährige Popstar durch die Nebelschwaden auf der Bühne tritt, wird gejubelt und die Handys werden gezückt.

Nemo performt den ESC-Siegersong beim Pride-Festival auf der Landiwiese am Freitag, den 14. Juni 2024, in Zürich. Bild: KEYSTONE

Wie die Organisatoren bereits im Vorfeld angekündigt hatten, gab Nemo auf der Festivalbühne auf der Landiwiese kein ganzes Konzert. Sie hatten den Auftritt nach dem ESC-Sieg kurzfristig noch ins Programm aufnehmen können. Nemo sang einzig den ESC-Siegersong «The Code», den der Popstar in diesem Sommer auch noch an zahlreichen Festivals darbieten wird.

Die Erwartungen der Fans waren im Vorfeld gross, obwohl man bereits wusste, dass nur ein Song gespielt wird.

So war auch die Stimmung auf dem Festivalgelände am späten Freitagabend entsprechend: Tausende Fans hiessen Nemo mit frenetischem Jubel willkommen, das Bieler Gesangstalent sei empfangen worden wie ein Volksheld, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort.

Erster Auftritt Nemos nach dem ESC-Sieg an der Zürcher Pride Am Pride-Festival in Zürich ist am späten Freitagabend Nemo aufgetreten – es hat sich um den lange erwarteten ersten kurzen Live-Act seit dem Sieg am Eurovision Song Contest (ESC) gehandelt. 14.06.2024

Bevor Nemo «The Code» performte, richtete der Popstar noch ein paar Worte ans Publikum. «Uns gibts! Und egal, wie viele Menschen uns nicht anerkennen wollen, uns wirds immer geben. Wir sind hier, um zu bleiben», meinte Nemo zu den Besucher*innen des Pride-Festivals und reckte die Faust in die Luft.

Sofort verzauberte Nemo die Fans. Der Popstar gab alles auf der Bühne: Nicht nur eine kurze Version des Siegersongs, die Fans durften sich über eine fast zehnminütige Darbietung von «The Code» freuen.

Nachdem der Applaus abgeklungen war und das Gejubel noch nachhalte, meinte Nemo: «Es ist sehr schön, wieder daheim zu sein.»

Neues Pride-Gelände mit mehr Platz

Vor und nach Nemo bebte das neue Pride-Festivalgelände auf der Landiwiese, die mehr Platz als der frühere Austragungsort auf der Kasernenwiese bietet, ebenfalls: Am Freitag nahmen unter anderem Börni, Dawson und Lainy Bridget die Bühne in Beschlag. Und im Schlagerzelt traten die No Name Divas auf.

Am Samstag geht das Pride-Festival mit mehr Konzerten weiter. Zuvor findet am Nachmittag der grosse Demonstrationsumzug durch die Zürcher Innenstadt statt. Angemeldet haben sich gemäss den Organisatoren mehr als 100 Gruppen und damit so viele wie noch nie. Erwartet werden wiederum mehrere zehntausend Teilnehmende.

Die Zurich Pride feiert 2024 ihr 30-jähriges Bestehen. Sie steht an diesem Wochenende denn auch unter dem Motto «Frei in jeder Beziehung – seit 30 Jahren». Sie gilt als bedeutendste LGBTQIA+-Veranstaltung der Schweiz.

