Danke, Nemo, wir sind ESC! Nemo gewinnt den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Damit holt das Bieler Ausnahmetalent den grössten Gesangswettbewerb der Welt in die Schweiz. Eine Video-Hommage an die erste non-binäre Person, die den ESC gewonnen hat. 11.05.2024

Heute Abend ist es endlich so weit: Nemo tritt erstmals seit dem Sieg am Eurovision Song Contest in der Schweiz auf. Hier erfährst du alle wichtigen Infos zum Auftritt im Rahmenprogramm der Zurich Pride.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute Freitag, 14. Juni, gibt Nemo in Zürich das erste Konzert nach dem Sieg am Eurovision Song Contest – und das erst noch gratis.

Seit Nemo den Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö gewonnen hat, eilt der non-binäre Popstar von einem spektakulären Auftritt zum nächsten.

Zuletzt verzauberte der 24-jährige Popstar aus Biel, der seit Längerem in Berlin lebt, die Fans mit einem spektakulären Auftritt in London: Nemo sang eine achtminütige Version von «The Code» an der Royal Academy of Arts.

Während des Auftritts an der berühmten Kunsthochschule trug Nemo ein riesiges aufblasbares Latex-Kleid in der Farbe Weiss vom Modelabel Harri.

Der Auftakt zu Nemos Schweizer Festivaltournee

Noch ist unklar, welche Schweizer Stadt den Eurovision Song Contest im Frühling 2025 austragen wird.

Doch bereits sicher ist: Zürich ist heute Freitag, 14. Juni, die Stadt, in der Nemo das erste Kurz-Konzert nach dem ESC-Sieg geben wird – und das erst noch gratis.

Das Showcase von Nemo findet im Rahmenprogramm der Zurich Pride um 23 Uhr auf der Landiwiese statt.

Nemo-Konzerte an den Schweizer Festivals 2024 18. Juli, Gurtenfestival

23. Juli, Luzern Live

8. August, Lakelive Biel

15. August, Openair Gampel

24. August, Zürich Openair Mehr anzeigen

Der Auftritt ist gleichzeitig der Auftakt zu Nemos Schweizer Festivaltournee, die das Bieler Gesangstalent unter anderem auf den Gurten in Bern und ins Wallis ans Open Air Gampel führen wird.

Der grösste queere Anlass der Schweiz

Die Zurich Pride ist der grösste queere Anlass der Schweiz und existiert seit 30 Jahren. Letztes Jahr trat unter anderem die kanadische Electromusik-Ikone Peaches auf, ebenfalls gratis.

Die Pride-Konzerte finden dieses Jahr zum ersten Mal auf der Landiwiese direkt am Zürichsee statt – unter anderem, weil es dort mehr Platz gibt als auf der Kasernenwiese, dem bisherigen Austragungsort des Festivalprogramms.

