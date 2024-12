Taylor Swift haben sich die Spotify-Nutzer*inen global am meisten angehört. dpa

Spotify-Nutzer*innen können wieder mit der Funktion «Wrapped» ihren persönlichen Jahresrückblick sehen. Der Musik-Streaminganbieter hat seine Jahrescharts veröffentlicht.

dpa, vab dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Spotify-Jahresrückblick ist seit Mittwoch da: Auf mehreren Slides fasst der Musik-Streamingdienst für dich zusammen, wen und was du in diesem Jahr am meisten gehört hast.

Auch 2024 ist Taylor Swift die international am meisten gestreamte Künstlerin.

Ihr Album «The Tortured Poets Department: The Anthology» schafft es ebenfalls in die Internationale Top-Ten-Liste. Mehr anzeigen

Die Musik von Taylor Swift ist dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick Wrapped bekannt. Sowohl in der Schweiz, Deutschland, Österreich als auch international belegt die 34-Jährige den Platz eins der Top Ten.

Spotify gibt an, dass die US-Amerikanerin, die dieses Jahr auf grosser Welttournee war, knapp 90,4 Millionen monatliche Hörer*innen habe. Swift hat 2024 ihr elftes Studioalbum herausgebracht. «The Tortured Poets Department: The Anthology» war das global meistgestreamte Album des Jahres.

Was ist Spotify Wrapped und wo findest du den Rückblick?

Der Musik-Streamingdienst Spotify stellt jedes Jahr für seine Nutzer*innen einen persönlichen kleinen Rückblick zusammen. Top-Künstler*innen, Top-Genres, Top-Songs, Top-Podcasts und vieles mehr wird in mehreren Slides aufgelistet.

So schaut Spotify Wrapped bei blue News-Redaktorin Lea Oetiker aus. Spotify

Die Zusammenfassung des Musikjahrs wird jedes Mal mit Spannung erwartet. Alle wollen wissen, wie obsessiv sie Musik gehört haben. Sobald Spotify Wrapped dann da ist, fluten Rückblicke die Social-Media-Plattformen.

Dieses Jahr mussten Nutzer*innen extra viel Geduld haben. Denn: Normalerweise erscheint der Rückblick immer Ende November, jetzt kam er jedoch erst am 4. Dezember. Auf den sozialen Medien beschwerten sich bereits Tage zuvor User*innen darüber.

Deinen perönlichen Jahresrückblick findest du ganz einfach: Du öffnest die Spotify-App und gleich auf der Startseite erscheint ein Banner, der dich zu deinem Wrapped führt.

Was waren die grössten internationalen Hits?

International war das meistgestreamte Lied Sabrina Carpenters Hit «Espresso». Das ist die ganze Liste im Überblick:

Top-Songs auf Spotify im Jahr 2024 «Espresso» von Sabrina Carpenter

«Beautiful Things» von Benson Boone

«Birds of a Feather» von Billie Eilish

«Gata Only» von FloyyMenor und Cris Mj

«Lose Control» von Teddy Swims

«End of Beginning» von Djo

«Too Sweet» von Hozier

«One Of The Girls» von The Weeknd (mit Jennie und Lily-Rose Depp)

«Cruel Summer» von Taylor Swift

«Die With A Smile» von Bruno Mars und Lady Gaga Mehr anzeigen

Nach Swift stammen die auf Spotify international beliebtesten Alben von Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Karol G und Ariana Grande. Die Top-Album-Liste gehört fast ausschliesslich den Popfrauen:

Top-Alben auf Spotify im Jahr 2024 «The Tortured Poets Department: The Anthology» von Taylor Swift

«Hit Me Hard and Soft» von Billie Eilish

«Short n’ Sweet» von Sabrina Carpenter

«Mañana Será Bonito» von KAROL G

«eternal sunshine» von Ariana Grande

«1989 (Taylor‘s Version)» von Taylor Swift

«SOS» von SZA

«Lover» von Taylor Swift

«Fireworks & Rollerblades» von Benson Boone

«Starboy» von The Weeknd Mehr anzeigen

Spotify kürt jährlich die beliebtesten Künstler*innen. Auch 2024 bleibt Taylor Swift die meistgestreamte Sängerin weltweit. Ob jemand aus den Top Ten überrascht?

Top-Artists auf Spotify im Jahr 2024 Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid Mehr anzeigen

So schaut Spotify Wrapped bei blue News-Redaktorin Vanessa Büchel aus. Spotify

Welches sind die Erfolgreichsten in Deutschland?

In Deutschland gelingt es einer anderen Musikerin, Taylor Swift von der Spitze der Album-Charts zu schubsen. Ayliva belegt mit «In Liebe» den ersten Platz:

Top-Alben auf Spotify in Deutschland im Jahr 2024 «In Liebe» von Ayliva

«The Tortured Poets Department: The Anthology» von Taylor Swift

«Schwarzes Herz» von Ayliva

«Seductive» von Seductive

«Hit Me Hard and Soft» von Billie Eilish

«Utopia» von Travis Scott

«2000» von Pashanim

«Fireworks & Rollerblades» von Benson Boone

«Gartenstadt» von Apache 207

«Ninetynine» – Jazeek Mehr anzeigen

Doch auch in der Liste der meistgehörten Künstler*innen in Deutschland führt Taylor Swift an. Die Queen of Pop ist nicht vom Thron zu stossen.

Top-Artits auf Spotify in Deutschland im Jahr 2024 Taylor Swift

Luciano

Ayliva

Bonez MC

Apache 207

Pashanim

Travis Scott

Linkin Park

RAF Camora

The Weeknd Mehr anzeigen

Auf Spotify wird auch viel geplaudert. Podcast-Fans haben auf dem Musik-Streamingdienst eine grosse Auswahl. Welche Podcasts waren in diesem Jahr in Deutschland am beliebtesten?

Top-Podcasts auf Spotify in Deutschland im Jahr 2024 «Gemischtes Hack» von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

«Mordlust» von Paulina Krasa und Laura Wohlers

«Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» von Bill und Tom Kaulitz

«Wissen Weekly» von Lisa-Sophie Scheurell

«Hobbylos» von Rezo und Julien Bam

«Fest & Flauschig» von Jan Böhmermann und Olli Schulz

«MORD AUF EX» von Leonie Bartsch und Linn Schütze

«Kurt Krömer – Feelings» von Kurt Krömer

«Verbrechen» von Sabine Rückert und Andreas Sentker

«Hotel Matze» von Matze Hielscher Mehr anzeigen

Spotify hat aktuell laut eigenen Angaben 640 Millionen monatlich aktive Nutzer*innen und 252 Millionen zahlende Abonnent*innen weltweit. Der Musik-Streamingdienst bietet jedes Jahr einen persönlichen Musik-Jahresrückblick an, der sehr beliebt ist und der in diesem Jahr am 4. Dezember erschien. Im vergangenen Jahr wurde Wrapped am 30. November veröffentlicht. Apple Music hat am Dienstag seine Jahrescharts bekannt gegeben.

Mehr Videos aus dem Ressort

Spotify: Taylor Swifts neues Album bricht Rekorde Mit ihrem neuen Album hat die US-Musikerin Taylor Swift beim Streamingdienst Spotify zwei Rekorde gebrochen «Midnights» wurde innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor. 23.10.2022

dpa, vab