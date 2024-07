Fundbüro am Openair Frauenfeld: «Viele Portemonnaies haben noch Geld drinnen» Wo Party gemacht wird, geht leider auch so manches verloren. blue Music hat dem Fundbüro am Openair Frauenfeld einen Besuch abgestattet – Handy oder Portemonnaies werden am häufigsten abgegeben. 13.07.2024

Wo Party gemacht wird, geht leider auch so manches verloren. blue Music hat dem Fundbüro am Openair Frauenfeld einen Besuch abgestattet – Handy oder Portemonnaies werden am häufigsten abgegeben.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Openair Frauenfeld ist es keine Seltenheit, dass Besucher*innen mal etwas verlieren.

Wer etwas vermisst, kann beim Fundbüro das gesuchte Stück vielleicht doch noch wiederfinden.

blue Music hat nachgefragt, was dort so abgegeben wird. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

An grossen Veranstaltungen kommt es hin und wieder mal vor, dass die ein oder der andere etwas liegenlässt oder verliert. Dafür gibt es die guten Geister des Fundbüros, zu denen am Openair Frauenfeld auch Manuel zählt. blue Music gewährt er einen Einblick hinter die Kulissen.

Vor allem Handys oder Geldbeutel haben sich angesammelt. «Wir haben hier jede Menge Portemonnaies», sagt Manuel. Auf die Frage, ob die Fundstücke meist mit oder ohne Bargeld abgegeben werden, findet der Openair-Frauenfeld-Mitarbeiter klar: «Wir haben noch erstaunlich viele Portemonnaies mit viel Geld drinnen.» In diesem Jahr sei bereits eins mit 300 Franken gebracht worden. Das Publikum auf der Frauenfelder Allmend sei «lieb» drauf und würde aufeinander achten.

Was sich sonst noch so im Container des Fundbüros tummelt und welche Aufgaben das Team um Manuel sonst noch so hat, erfährst du im Video.